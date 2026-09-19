Copa Davis: Argentina se puso 2-0 ante Turquía y quedó a un paso de cerrar la serie

Francisco Cerúndolo derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel, mientras que Thiago Tirante superó 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya en la serie de Copa Davis.
Argentina tuvo un regreso ideal como local en la Copa Davis y quedó a solamente una victoria de superar a Turquía y asegurar su permanencia. Después de más de dos años y medio sin presentarse ante su público, el equipo conducido por Javier Frana ganó los dos singles de este sábado y consiguió una ventaja de 2-0 en la serie correspondiente al Grupo Mundial I.
La jornada tuvo además un escenario inédito: por primera vez la Selección argentina de tenis disputó una serie de Copa Davis en Neuquén. Con entradas agotadas y el estadio colmado, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante respondieron a su condición de favoritos y dejaron al conjunto nacional a un punto de sentenciar el cruce.
Cerúndolo, ubicado en el puesto 23 del ranking ATP y principal raqueta argentina, abrió la serie con una contundente victoria por 6-0 y 6-4 frente a Yanki Erel, 305° del mundo. El bonaerense dominó ampliamente el primer set y luego controló la reacción del segundo mejor jugador turco para completar el triunfo sin mayores sobresaltos.
“Me encanta esto de jugar en Argentina, es de lo más lindo que hay, me potencia mucho. Agradecido con todos los que vinieron y alentaron. Fue una fiesta”, expresó Cerúndolo después del partido.
Con la ventaja inicial asegurada, llegó el turno de Tirante. El número 52 del ranking mundial tampoco dio margen para sorpresas y derrotó por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya, 300° y primera raqueta de Turquía. El argentino necesitó una hora y cuarto para imponerse y colocar el 2-0.
La serie continuará este domingo desde las 11 con el partido de dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni buscarán conseguir el tercer punto frente a Tuncay Duran y Arda Azkara y terminar anticipadamente con la eliminatoria.
Si Turquía consigue descontar, posteriormente se enfrentarán Cerúndolo y Alkaya. En caso de que sea necesario disputar un quinto encuentro, los protagonistas serán Tirante y Erel.
El cruce se juega sobre una cancha rápida y bajo techo, con una superficie de resina acrílica y dióxido de silicio que presenta una velocidad intermedia, de nivel 3 según World Tennis. Se trata de características similares a las utilizadas en competencias como el Abierto de Australia y las ATP Finals.
La serie también incorporó una novedad tecnológica para el tenis argentino. Por primera vez en un cruce de Copa Davis disputado en el país no hay jueces de línea. En su lugar funciona el sistema Hawk-Eye Live, que mediante cámaras determina automáticamente si cada pelota cayó dentro o fuera de la cancha.
Argentina busca cerrar la eliminatoria para regresar a los Qualifiers de la Copa Davis en 2027, después de haber perdido este año por 3-2 frente a Corea del Sur en esa instancia. Su anterior presentación como local había sido en febrero de 2024, cuando venció por idéntico marcador a Kazajistán.
El desafío en Neuquén llega además a diez años de la mayor conquista del tenis nacional en la competencia: la Copa Davis obtenida por primera y única vez con Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín Del Potro como principal figura.
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