Copa Davis: Argentina se puso 2-0 ante Turquía y quedó a un paso de cerrar la serie

El segundo punto fue para Thiago Tirante

Con la ventaja inicial asegurada, llegó el turno de Tirante. El número 52 del ranking mundial tampoco dio margen para sorpresas y derrotó por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya, 300° y primera raqueta de Turquía. El argentino necesitó una hora y cuarto para imponerse y colocar el 2-0.

La serie continuará este domingo desde las 11 con el partido de dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni buscarán conseguir el tercer punto frente a Tuncay Duran y Arda Azkara y terminar anticipadamente con la eliminatoria.

Si Turquía consigue descontar, posteriormente se enfrentarán Cerúndolo y Alkaya. En caso de que sea necesario disputar un quinto encuentro, los protagonistas serán Tirante y Erel.

El cruce se juega sobre una cancha rápida y bajo techo, con una superficie de resina acrílica y dióxido de silicio que presenta una velocidad intermedia, de nivel 3 según World Tennis. Se trata de características similares a las utilizadas en competencias como el Abierto de Australia y las ATP Finals.

La serie también incorporó una novedad tecnológica para el tenis argentino. Por primera vez en un cruce de Copa Davis disputado en el país no hay jueces de línea. En su lugar funciona el sistema Hawk-Eye Live, que mediante cámaras determina automáticamente si cada pelota cayó dentro o fuera de la cancha.

Argentina busca cerrar la eliminatoria para regresar a los Qualifiers de la Copa Davis en 2027, después de haber perdido este año por 3-2 frente a Corea del Sur en esa instancia. Su anterior presentación como local había sido en febrero de 2024, cuando venció por idéntico marcador a Kazajistán.

El desafío en Neuquén llega además a diez años de la mayor conquista del tenis nacional en la competencia: la Copa Davis obtenida por primera y única vez con Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín Del Potro como principal figura.