Desde la Copa Davis, hasta River y Los Pumas 7s, todo estará en la televisión

Comienza la Copa Davis para Argentina, con Javier Frana como capitán del equipo, en una serie de encuentros que se disputarán en Neuquén, sobre el piso de una cancha traída especialmente desde España. En el fútbol, se destaca el partido entre Instituto y Talleres.
Este sábado está repleta de ofertas deportivas para ver cómodamente desde la televisión, done el tema distintivo es la disputa de la Copa Davis en la ciudad de Neuquén.
Las propuestas son:
Juegos Suramericanos de Rosario. Día 8. 9:00 - Todas las disciplinas olímpicas - Se destaca una nueva presentación de Los Pumas 7s. TyC Sports
Tenis - Copa Davis
12:00 Argentina vs. Turquía. Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel y Thiago Tirante vs. Mert Alkaya. TyC Sports y Dsports+
Fútbol
Torneo Clausura
14.30 Gimnasia (Mendoza) vs. Riestra. ESPN Premium
14.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Banfield. TNT Sports
16.45 Unión vs. Independiente. ESPN Premium
19:00 River Plate vs. Huracán. ESPN Premium
21.15 Instituto vs. Talleres. TNT Sports
Premier League (Inglaterra)
8.30 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN
11:00 Newcastle vs. Hull City. ESPN 2
11:00 Everton vs. Ipswich Town. Disney+
11:00 Brighton & Hove vs. Arsenal. ESPN
13.30 Nottingham Forest vs. Coventry City. ESPN
Liga de España
13.30 Celta de Vigo vs Racing de Santander. ESPN 4
16:00 Sevilla vs. Barcelona. Dsports y Flow (109)
Serie A (Italia)
10:00 Udinese vs. Cagliari. Disney+
10:00 Bologna vs. Torino. Disney+
15.45 Venezia vs. Lazio. ESPN 3
Bundesliga
10.30 Hamburger SV vs. Köln. Disney+
10.30 Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05. Disney+
10.30 Werder Bremen vs. Augsburg. Disney+
10.30 Eintracht Frankfurt vs. Freiburg. Disney+
13.30 Stuttgart vs. Borussia Dortmund. Disney+
Ligue 1 (Francia)
12.15 Paris FC vs. Strasbourg. Disney+
15.45 Le Mans vs. Lorient. Disney+
15.45 Lyon vs. Rennes. Disney+
15.45 Toulouse vs. Le Havre. Disney+
15.45 Angers vs. Troyes. Disney+
Brasileirão
21:00 San Pablo vs. Internacional. Canal 117 (Flow)