Espectáculos |

Desde la Copa Davis, hasta River y Los Pumas 7s, todo estará en la televisión

Comienza la Copa Davis para Argentina, con Javier Frana como capitán del equipo, en una serie de encuentros que se disputarán en Neuquén, sobre el piso de una cancha traída especialmente desde España. En el fútbol, se destaca el partido entre Instituto y Talleres.

Este sábado está repleta de ofertas deportivas para ver cómodamente desde la televisión, done el tema distintivo es la disputa de la Copa Davis en la ciudad de Neuquén.

Las propuestas son:

Juegos Suramericanos de Rosario. Día 8. 9:00 - Todas las disciplinas olímpicas - Se destaca una nueva presentación de Los Pumas 7s. TyC Sports

Tenis - Copa Davis

12:00 Argentina vs. Turquía. Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel y Thiago Tirante vs. Mert Alkaya. TyC Sports y Dsports+

Fútbol

Torneo Clausura

14.30 Gimnasia (Mendoza) vs. Riestra. ESPN Premium

14.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Banfield. TNT Sports

16.45 Unión vs. Independiente. ESPN Premium

19:00 River Plate vs. Huracán. ESPN Premium

21.15 Instituto vs. Talleres. TNT Sports

Leonardo Ponzio asumirá un nuevo rol en River.

Leonardo Ponzio asumirá un nuevo rol en River.

Premier League (Inglaterra)

8.30 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN

11:00 Newcastle vs. Hull City. ESPN 2

11:00 Everton vs. Ipswich Town. Disney+

11:00 Brighton & Hove vs. Arsenal. ESPN

13.30 Nottingham Forest vs. Coventry City. ESPN

Liga de España

13.30 Celta de Vigo vs Racing de Santander. ESPN 4

16:00 Sevilla vs. Barcelona. Dsports y Flow (109)

Serie A (Italia)

10:00 Udinese vs. Cagliari. Disney+

10:00 Bologna vs. Torino. Disney+

15.45 Venezia vs. Lazio. ESPN 3

Bundesliga

10.30 Hamburger SV vs. Köln. Disney+

10.30 Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05. Disney+

10.30 Werder Bremen vs. Augsburg. Disney+

10.30 Eintracht Frankfurt vs. Freiburg. Disney+

13.30 Stuttgart vs. Borussia Dortmund. Disney+

Ligue 1 (Francia)

12.15 Paris FC vs. Strasbourg. Disney+

15.45 Le Mans vs. Lorient. Disney+

15.45 Lyon vs. Rennes. Disney+

15.45 Toulouse vs. Le Havre. Disney+

15.45 Angers vs. Troyes. Disney+

Brasileirão

21:00 San Pablo vs. Internacional. Canal 117 (Flow)

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados