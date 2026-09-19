Entradas para los amistosos de Argentina: precios, fechas y la despedida de Messi

Bolivia, Burkina Faso y Benín, los rivales para los amistosos de la Selección Argentina en una nueva fecha FIFA.

La venta para el encuentro ante Bolivia comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, únicamente por la página web de Deportick. Un día después, el martes 22, se habilitará a las 18 la comercialización para los dos partidos que se disputarán en Buenos Aires, por el mismo medio.

Además, los menores de entre 3 y 10 años deberán comprar su propia localidad. En cuanto a las personas con discapacidad, tendrán que gestionar el ingreso durante la venta general y retirar previamente la entrada correspondiente.

El cierre de la serie de amistosos tendrá un atractivo especial: el partido ante Benín será la última presentación de Messi con la camiseta argentina frente al público local. El Monumental será el escenario del último encuentro del capitán en territorio nacional.

Los precios de los amistosos de la Selección Argentina

Argentina-Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes

Popular: $90.000.

Menor a popular (3 a 10 años): $25.000.

Platea Gasparini: $140.000.

Platea Ardiles: $170.000.

Argentina-Burkina Faso y Argentina-Benín – Estadio Monumental