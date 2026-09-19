Entradas para los amistosos de Argentina: precios, fechas y la despedida de Messi

La AFA informó los valores de las localidades para los tres encuentros de octubre, con precios que van desde $90.000 hasta $480.000 y una jornada especial prevista en el Monumental.
La AFA oficializó a través de un comunicado cuánto costarán las localidades para los tres partidos amistosos de la Selección Argentina para la próxima Fecha FIFA. Para el duelo en Córdoba y los dos en el Monumental, los valores llegarán hasta $480.000.
La atención estará puesta en el 6 de octubre, cuando la Albiceleste se mida con Benín en Buenos Aires. Ese compromiso representará la despedida de Lionel Messi ante los hinchas argentinos en el país.
Para el partido con Bolivia, que se jugará el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, las populares tendrán un valor de $90.000. Los menores de entre 3 y 10 años abonarán $25.000, mientras que las plateas Gasparini costarán $140.000 y las Ardiles, $170.000.
En los compromisos frente a Burkina Faso y Benín, ambos en el Monumental, la popular también tendrá un precio de $90.000. Para los chicos de 3 a 10 años, el valor será de $29.000, mientras que las plateas oscilarán entre $180.000 y $480.000, de acuerdo con la ubicación.
La venta para el encuentro ante Bolivia comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, únicamente por la página web de Deportick. Un día después, el martes 22, se habilitará a las 18 la comercialización para los dos partidos que se disputarán en Buenos Aires, por el mismo medio.
Además, los menores de entre 3 y 10 años deberán comprar su propia localidad. En cuanto a las personas con discapacidad, tendrán que gestionar el ingreso durante la venta general y retirar previamente la entrada correspondiente.
El cierre de la serie de amistosos tendrá un atractivo especial: el partido ante Benín será la última presentación de Messi con la camiseta argentina frente al público local. El Monumental será el escenario del último encuentro del capitán en territorio nacional.
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