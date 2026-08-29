Javier Milei felicitó a Las Leonas por su tercer mundial

El Presidente celebró en redes la consagración de la Selección argentina femenina de hockey, que venció a Países Bajos en los penales australianos.
Javier Milei felicitó este sábado a Las Leonas por la obtención de su tercer Mundial de hockey femenino, luego de la victoria ante Países Bajos en la final disputada en el estadio Wagener de Amstelveen. El Presidente celebró el título a través de su cuenta de X con un mensaje en mayúsculas: “VAMOS LEONAS CARAJO...!!!”.
La Selección argentina se impuso por 3-1 en los penales australianos después del empate 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios y volvió a conquistar el máximo título internacional. El triunfo significó la tercera estrella mundial para el equipo dirigido por Fernanda Ferrara, después de las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.
La reacción de Milei se produjo poco después de la definición y su publicación fue reposteada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes también se hicieron eco de la consagración del seleccionado argentino.
En la misma línea se expresó Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien felicitó al equipo por el título. “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, escribió la dirigente.
El partido tuvo un desarrollo adverso para Las Leonas, que comenzaron abajo en el marcador por un gol de Yibbi Jansen. Argentina consiguió reaccionar durante el último cuarto y llegó al empate mediante María José Granatto, lo que llevó la definición a los penales australianos.
En esa instancia apareció la figura de Cristina Cosentino. La arquera argentina tuvo una actuación determinante al contener tres ejecuciones de Países Bajos y mantener con vida al seleccionado durante la definición.
Sofía Cairo fue la encargada de marcar el gol que selló la consagración argentina en los penales. Con el triunfo, Las Leonas alcanzaron su tercer campeonato mundial y se consolidaron como las únicas escoltas históricas de Países Bajos, que suma nueve títulos y había ganado las tres últimas ediciones de manera consecutiva.
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