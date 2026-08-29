Javier Milei felicitó a Las Leonas por su tercer mundial

VAMOOOOOOS LAS LEONAS CAMPEONAS!!!!



Otra coronación de gloria para Argentina



Felicitaciones a todo el equipo! Que orgullo! https://t.co/DNHWT3NHnX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 29, 2026

El partido tuvo un desarrollo adverso para Las Leonas, que comenzaron abajo en el marcador por un gol de Yibbi Jansen. Argentina consiguió reaccionar durante el último cuarto y llegó al empate mediante María José Granatto, lo que llevó la definición a los penales australianos.

En esa instancia apareció la figura de Cristina Cosentino. La arquera argentina tuvo una actuación determinante al contener tres ejecuciones de Países Bajos y mantener con vida al seleccionado durante la definición.

Sofía Cairo fue la encargada de marcar el gol que selló la consagración argentina en los penales. Con el triunfo, Las Leonas alcanzaron su tercer campeonato mundial y se consolidaron como las únicas escoltas históricas de Países Bajos, que suma nueve títulos y había ganado las tres últimas ediciones de manera consecutiva.