Luego de varias charlas, de la chance de abandonar la práctica activa del fútbol o de sumarse a Fiorentina, De Rossi tomó la determinación de venirse con su familia a Buenos Aires para jugar con una camiseta que siempre le generó algo especial.

Fue Nicolás Burdisso, actual manager de Boca y ex compañero, quien lo tentó desde que supo que no renovaría su vínculo con Roma. Le tuvo paciencia, lo esperó, lo llamó continuamente y mantuvo su nombre en carpeta, incluso por encima de la postura del mismísimo presidente, Daniel Angelici, y el entrenador, Gustavo Alfaro.

El resto lo hizo el entorno. Una Bombonera que lo enamoró desde hace tiempo, un Diego Perotti que le contó de qué se trata el Mundo Boca y su idilio por la figura de Diego Maradona. Todo eso, más las ganas de seguir jugando, armaron un combo perfecto para que De Rossi arme las valijas y saque pasaje rumbo a Buenos Aires.

“Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca. Empecé a ver a Boca cuando era chico por Maradona. Me enamoré del estadio, de los hinchas, que son muy pasionales, me hacen llorar. Subir por las escaleras y entrar a la Bombonera. No podía terminar mi carrera sin jugar en Boca”, declaró ya hace unos meses, cuando su nombre empezó a sonar tras el inquietud de su amigo Burdisso.

Dentro de este contexto, el veterano futbolista italiano, con un notable curriculum profesional que incluye el título mundial con la selección italiana en Alemania 2006, ya le comunicó al manager de Boca que espera que hoy mismo le envíen el contrato y el viernes ya debería estar todo cerrado, en cuanto a las cuestiones legales. Su idea: estar el lunes trabajando a la par de sus nuevos compañeros.