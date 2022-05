Darío Cvitanich anunció su retiro del fútbol profesional

"Difícil arrancar a despedirse y encontrar las palabras adecuadas para hacerlo, no es una chau, no es un hasta luego, ni siquiera es un hasta siempre. Creo que la palabra mas adecuada es GRACIAS", comenzó escribiendo el futbolista en una publicación que también contó con imágenes de él vistiendo distintas camisetas a lo largo de su carrera.



"Queda un ultimo partido en el lugar donde empecé y donde terminare, seguramente podría y debería ser mas extenso en los sentimientos y agradecimientos a tanta gente que conocí y me ayudo, clubes donde me ha tocado estar y momentos únicos q guardare en el corazón!!", destacó Cvitanich.



"La vida sigue y hoy los proyectos personales y mi vida familiar hacen que tome esta decisión q viene desde hace tiempo y convencido de que es el momento!!! Entre la melancolía de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendrá, pero feliz de haber podido lograr mucho mas de lo que imagine!! Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendí, pero sobre todo y finalmente fui feliz !! Gracias …", concluyó.

Desde las redes oficiales de Banfield se refirieron al comunicado del delantero y publicaron: “Darío Cvitanich anunció que disputará su último partido como profesional ante Universidad Católica, el próximo martes. Toda la Familia Banfileña te desea lo mejor en lo que viene. ¡Gracias por tu amor incondicional a estos colores”.

Cvitanich jugará su último partido profesional el próximo martes en el estadio Florencio Sola ante Universidad Católica de Ecuador por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana.