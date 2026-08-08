River no encuentra el rumbo: perdió con Tigre y llega en crisis a la Sudamericana

Tigre arrancó complicado

La tarde comenzó complicada para el local, que perdió al Pity Martínez antes de los dos minutos por una lesión muscular. Sin embargo, la salida del experimentado mediocampista no alteró el plan del Matador.

River tuvo su primera aproximación con un cabezazo de Francisco Ortega que Felipe Zenobio controló con cierta dificultad. Después, Ángel Correa protagonizó la situación más discutida de la tarde: se combinó con Beltrán, ingresó al área y cayó ante una acción de Nahuel Banegas. El árbitro Andrés Gariano dejó seguir y el VAR ratificó la decisión, provocando la protesta de todo el banco visitante.

En el complemento, River se mostró algo más cómodo y Tobías Andrada, uno de sus refuerzos, consiguió entrar más en juego. Correa también tuvo algunos destellos de su jerarquía, pero el equipo volvió a carecer de claridad en los últimos metros.

Beltrán primero y Rafael Borré después quedaron demasiado aislados y lejos del circuito de juego. River intentó mediante centros, remates desde afuera y empuje, pero nunca logró generar una ocasión realmente clara para alcanzar el empate.

Y en el momento más delicado, volvió a pagar caro un error propio. Nicolás Otamendi jugó con Moreno, el mediocampista perdió la pelota ante la presión de Saralegui y Tigre aprovechó la única oportunidad clara que tuvo para quedarse con los tres puntos.

Una racha que ya es histórica

La derrota en Victoria profundizó una serie inédita para River: seis partidos consecutivos perdidos, contando la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. Nunca antes el club había encadenado una racha de esta magnitud.

Además, el conjunto de Núñez comenzó un campeonato con cuatro derrotas consecutivas, algo que tampoco le había ocurrido durante el profesionalismo. El dato se vuelve todavía más preocupante porque en esos cuatro encuentros tampoco logró convertir.

A eso se suma otra estadística negativa: River llegó a 29 partidos consecutivos en los que recibió el primer gol y no consiguió ganar.

Ahora, la Sudamericana

El calendario no le dará demasiado tiempo a Coudet para buscar soluciones. River viajará a Bogotá para visitar el miércoles, desde las 21.30, a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido podría marcar el debut de Thiago Almada.

Después del compromiso internacional, el Millonario recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental, donde se espera una fuerte reacción de los hinchas por el presente del equipo.

Tigre, en cambio, llegará al duelo ante Montevideo City Torque con otro ánimo. El Matador recibirá al conjunto uruguayo el miércoles desde las 19 por la ida de los octavos de final de la Sudamericana. Luego deberá visitar a Aldosivi por el Clausura.

Para River, el desafío será mucho mayor: deberá encontrar rápidamente una respuesta futbolística para cortar una racha histórica y evitar que la crisis se profundice justo cuando comienza una instancia decisiva del torneo internacional.