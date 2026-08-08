Messi llegó a Rosario y despidió a su padre en medio de un estricto hermetismo

La noticia de la muerte de Jorge Messi había generado una inmediata conmoción en el mundo del fútbol. La Liga Profesional de Fútbol y Newell's fueron algunas de las instituciones que confirmaron y lamentaron públicamente el fallecimiento del padre del astro argentino.

El estado de salud de Jorge Messi se había deteriorado durante los últimos días y la familia aguardaba un desenlace que finalmente se produjo este sábado en una clínica de Rosario. Tenía 68 años y desde hacía tiempo atravesaba problemas de salud.

La situación había comenzado a hacerse visible durante el Mundial 2026. En el debut de la Selección argentina ante Argelia, Messi se emocionó hasta las lágrimas después de marcar uno de sus tres goles. Luego del partido, ante las preguntas de los periodistas, explicó que su reacción estaba vinculada a una situación personal.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", había contado el capitán argentino. En aquel momento también agradeció especialmente a sus compañeros y a la delegación por haberlo acompañado durante esos días.

La relación entre Lionel y Jorge Messi estuvo marcada desde los primeros pasos del futbolista por un vínculo que excedió ampliamente el familiar. Jorge fue su representante durante buena parte de su carrera y, fundamentalmente, uno de sus principales sostenes cuando el rosarino todavía era un niño que soñaba con convertirse en futbolista profesional.

La historia de Lionel y su padre

Cuando Messi tenía apenas 13 años, Jorge lo acompañó a España para afrontar el desafío que significaba incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona. Toda la familia viajó inicialmente a Europa, aunque posteriormente su madre y sus hermanos regresaron a la Argentina. Lionel permaneció en España junto a su padre mientras comenzaba a construir una carrera que con el tiempo lo llevaría a convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Jorge Messi fue también una presencia habitual durante la carrera profesional de su hijo. Su última aparición pública se produjo en noviembre de 2025, cuando viajó a Estados Unidos para observar a Lionel durante un partido del Inter Miami frente a Nashville por la Major League Soccer. Aquella noche terminó con una goleada 4-0 del equipo de Messi, que además marcó dos goles.

El padre del capitán argentino también estuvo involucrado en uno de los episodios más complejos de la carrera de su hijo: el proceso judicial por delitos fiscales en España. Ambos fueron condenados a penas de prisión -21 meses para Lionel y 15 para Jorge-, aunque ninguno ingresó a prisión debido a que se trataba de condenas inferiores a dos años y no contaban con antecedentes penales. Las penas fueron sustituidas por multas económicas: 252.000 euros para el futbolista y 180.000 para su padre.

Pero más allá de aquel episodio, la imagen de Jorge Messi quedó asociada para siempre a los comienzos de Lionel. Fue quien lo acompañó cuando dejó Rosario siendo apenas un adolescente, quien estuvo a su lado durante los primeros años en Barcelona y quien participó activamente en la construcción de la carrera de un futbolista que terminó conquistando prácticamente todos los títulos posibles.

Ahora, después de más de dos décadas de éxitos, títulos y reconocimientos, Lionel Messi regresó a Rosario para despedirlo. Lo hizo acompañado por Antonela y sus hijos, lejos de las cámaras y en un profundo silencio. La ciudad que lo vio nacer fue también el escenario elegido para el último adiós a Jorge Messi, el hombre que estuvo a su lado desde aquel primer sueño de convertirse en futbolista.