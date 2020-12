El partido, que se desarrollará en el estadio Sao Januario de la principal ciudad carioca, dará inicio a las 21.30, será arbitrado por el uruguayo Andrés Cunha y transmitido por la señal de cable ESPN.

Tras quedar eliminado de la Copa Diego Maradona, Defensa necesita una alegría para mantener una motivación en lo que resta de esta distorsionada temporada que tendrá su final a inicios de 2021. El Halcón estuvo a punto de avanzar en la Copa Libertadores, pero su sueño murió en tiempo de descuento del encuentro disputado ante Santos, en Brasil.

La posibilidad es inmejorable, ya que su adversario se encuentra muy golpeado debido a que gran parte de su plantel está afectado por coronavirus. No obstante, el desafío es complicado más allá del flojo presente que atraviesa su adversario, que se ubica en los últimos lugares del Brasileirao.

Si bien no confirmó el equipo, el entrenador Hernán Crespo no realizaría variantes con respecto al once titular que disputó el partido de ida. En el equipo local no estará el argentino Germán Cano, quien se contagió el covid-19 en los últimos días.

Probables formaciones

Vasco da Gama: Lucão; Miranda, Leandro Castán, Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Neto Borges; Carlinhos; Gustavo Torrres y Ribamar. DT: Ricardo Sá Pinto.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Héctor David Martínez, Emanuel Britez; Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Raúl Loaiza, Marcelo Benítez; Ciro Rius, Francisco Pizzini; y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)

Estadio: Sao Januario

Hora: 21.30

Televisación: ESPN.