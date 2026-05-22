Fin de una era: Pep Guardiola dejará el Manchester City tras diez temporadas

El español también recordó momentos personales difíciles que atravesó durante su estadía en Inglaterra, como la muerte de su madre en plena pandemia de Covid-19, y destacó el apoyo que recibió por parte de la institución y de los hinchas del City.

A lo largo de estos años, Guardiola dirigió a algunas de las principales figuras del fútbol mundial y consolidó planteles que marcaron una época por su nivel de juego y regularidad competitiva. Su gestión también estuvo acompañada por una fuerte renovación de futbolistas y la promoción de jóvenes talentos.

Mientras el club comienza a despedir a uno de los entrenadores más importantes de su historia, el principal candidato para asumir el cargo es Enzo Maresca, excolaborador de Guardiola y con pasado reciente en el fútbol inglés.