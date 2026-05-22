Fin de una era: Pep Guardiola dejará el Manchester City tras diez temporadas

El entrenador español dejará Manchester City al final de la temporada tras conquistar 20 títulos y marcar una era en el club inglés.
Guardiola llegó al City en 2016 y transformó por completo al equipo. Bajo su conducción, el conjunto inglés dominó la Premier League durante gran parte de la última década y logró conquistar por primera vez la UEFA Champions League, además de múltiples títulos nacionales e internacionales.
Durante su ciclo, el técnico catalán obtuvo 20 trofeos: seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cinco Copas de la Liga, cuatro Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, el equipo desarrolló una identidad de juego que se convirtió en referencia dentro del fútbol europeo.
En el mensaje difundido por el club, Guardiola explicó que siente que llegó el momento de cerrar esta etapa. “Nada es eterno. Lo que sí queda son los recuerdos y el cariño que siento por este club”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado.
El español también recordó momentos personales difíciles que atravesó durante su estadía en Inglaterra, como la muerte de su madre en plena pandemia de Covid-19, y destacó el apoyo que recibió por parte de la institución y de los hinchas del City.
A lo largo de estos años, Guardiola dirigió a algunas de las principales figuras del fútbol mundial y consolidó planteles que marcaron una época por su nivel de juego y regularidad competitiva. Su gestión también estuvo acompañada por una fuerte renovación de futbolistas y la promoción de jóvenes talentos.
Mientras el club comienza a despedir a uno de los entrenadores más importantes de su historia, el principal candidato para asumir el cargo es Enzo Maresca, excolaborador de Guardiola y con pasado reciente en el fútbol inglés.
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