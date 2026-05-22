Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing tras la eliminación

El entrenador de La Academia no confirmó que siga al mando del equipo después del golpazo en la Sudamericana: "No voy a tomar decisiones en caliente".
Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing tras el papelón de quedar afuera de la Copa Sudamericana en fase de grupos empatando 2 a 2 con Caracas en el Cilindro de Avellaneda y aún con una fecha por jugarse. Además, el equipo clasificó por la ventana a los playoffs del Torneo Apertura y fue eliminado en cuartos por Rosario Central.
El entrenador afirmó que "en caliente" no iba a tomar ninguna decisión, por lo que habrá que esperar si después del muy mal semestre le pondrá punto final a un ciclo histórico en el que salió campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana y que entró en una crisis sin freno.
"En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene parar y después ver", aseguró Costas en la conferencia de prensa, en la que se tomó toda la responsabilidad del "semestre muy malo" que tuvo Racing en este 2026.
"Hoy, en caliente no quiero responder algunas cosas porque por ahí no es lo que pienso. Si digo algo ahora, mentiría", agregó sobre el tema el técnico de la Academia y lamentó: "Tuvimos muchos errores. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos. No dimos lo que veníamos dando en los últimos dos años".
El entrenador fue consultado sobre si la economía podía ser un factor sobre su continuidad y respondió con un "no sé" y recordó: "El semestre pasado no había plata y me quedé".
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