Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing tras la eliminación

"Hoy, en caliente no quiero responder algunas cosas porque por ahí no es lo que pienso. Si digo algo ahora, mentiría", agregó sobre el tema el técnico de la Academia y lamentó: "Tuvimos muchos errores. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos. No dimos lo que veníamos dando en los últimos dos años".

El entrenador fue consultado sobre si la economía podía ser un factor sobre su continuidad y respondió con un "no sé" y recordó: "El semestre pasado no había plata y me quedé".