Qué necesita Boca para pasar a octavos tras el triunfo de Católica a Barcelona

El conjunto chileno venció 2 a 0 al equipo ecuatoriano y el cuadro azul y amarillo quedó tercero del grupo pero sigue dependiendo de sí mismo para lograr el objetivo.
Universidad Católica venció 2 a 0 a Barcelona de Ecuador en Chile y Boca quedó obligado a ganarle sí o sí al conjunto trasandino este jueves en La Bombonera para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores en una noche que será una verdadera final para el equipo de Claudio Úbeda con el apoyo de su gente.
El equipo chileno aprovechó la superioridad numérica por la expulsión de Walter Chalá, defensor central de Barcelona de Ecuador, a los nueve minutos de juego. Dominó el balón con comodidad, no sufrió y encontró los tantos de la victoria en el complemento.
Católica generó muchísimas situaciones, arrinconó a los ecuatorianos y pudo romper el cero a los 36 minutos del segundo tiempo con un gol de carambola de Zampedri. Y, instantes después, el delantero argentino volvió a anotar para el 2-0 final empujando el balón de frente al arco.
De esta manera, se completó la quinta fecha de la fase de grupos del Grupo D de la Copa Libertadores: la U Católica quedó como líder con 10 puntos, Cruzeiro como segundo con 8, Boca con 7 y Barcelona con 3 (eliminado). Con este resultado, el Xeneize está obligado a derrotar al conjunto chileno en la última jornada: si lo vence ambos quedarán con 10 y por el desempate que prioriza el resultado entre ambos pasaría el equipo argentino.
Por otro lado, Boca no tiene un buen antecedente con Cruzeiro y si termina igualado en puntos con los brasileños, quedará automáticamente por debajo. En cambio, frente a Católica sucede exactamente lo contrario: ganaría los dos cruces directos y, en igualdad de puntos, siempre terminará arriba de los chilenos.
Si Boca le gana a Católica y Cruzeiro derrota a Barcelona, el conjunto brasileño terminará primero con 11 puntos y el Xeneize avanzará segundo con 10. Católica quedará eliminado pese a haber llegado líder a la última fecha con este triunfo a Barcelona de Ecuador.
Y hay un mejor escenario para Boca: si derrota a Católica y Cruzeiro no logra ganarle a Barcelona -que llega eliminado- el equipo de Úbeda terminará primero del grupo. Claro, el cuadro azul y amarillo alcanzará 10 puntos y el conjunto brasilero, en ese caso, quedaría con ocho o nueve unidades.
Boca tendrá una verdadera final con Católica en La Bombonera con la presión de ganar y contra un rival que llega en alza sabiendo que el empate lo clasificará automáticamente a octavos de final. Boca sigue dependiendo de sí mismo, pero no tiene margen de error. Ganar o ganar.
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