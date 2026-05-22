Qué necesita Boca para pasar a octavos tras el triunfo de Católica a Barcelona

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Por otro lado, Boca no tiene un buen antecedente con Cruzeiro y si termina igualado en puntos con los brasileños, quedará automáticamente por debajo. En cambio, frente a Católica sucede exactamente lo contrario: ganaría los dos cruces directos y, en igualdad de puntos, siempre terminará arriba de los chilenos.

Si Boca le gana a Católica y Cruzeiro derrota a Barcelona, el conjunto brasileño terminará primero con 11 puntos y el Xeneize avanzará segundo con 10. Católica quedará eliminado pese a haber llegado líder a la última fecha con este triunfo a Barcelona de Ecuador.

Y hay un mejor escenario para Boca: si derrota a Católica y Cruzeiro no logra ganarle a Barcelona -que llega eliminado- el equipo de Úbeda terminará primero del grupo. Claro, el cuadro azul y amarillo alcanzará 10 puntos y el conjunto brasilero, en ese caso, quedaría con ocho o nueve unidades.

Boca tendrá una verdadera final con Católica en La Bombonera con la presión de ganar y contra un rival que llega en alza sabiendo que el empate lo clasificará automáticamente a octavos de final. Boca sigue dependiendo de sí mismo, pero no tiene margen de error. Ganar o ganar.