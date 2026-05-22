Copa Argentina: Independiente vs. Unión, en busca de los octavos de final

Unión vs. Independiente

Unión e Independiente se enfrentarán este viernes desde las 20.00 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Ambos llegan golpeados tras sus eliminaciones en los playoffs del Torneo Apertura y buscarán cerrar el semestre con una alegría que los deposite en octavos. El árbitro será Sebastían Zunino y televisa TyC Sports.

El Tatengue de Leonardo Madelón viene de cortar su buen momento tras caer ante Belgrano en cuartos del Apertura, aunque anteriormente había dado el golpe eliminando a Independiente Rivadavia en Mendoza. Además, en la ronda anterior de la Copa Argentina dejó en el camino a Agropecuario con un sólido 2-0.

Por el lado del Rojo, el clima no es el mejor luego de la eliminación sufrida en Rosario y de un presente institucional convulsionado. El equipo de Gustavo Quinteros apunta a avanzar en el torneo federal para maquillar un semestre irregular y sostener la ilusión de pelear por un título que todavía se le niega.

El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, donde ya espera Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Talleres con una goleada por 3-0.

Probable formación de Unión:

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Probable formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

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Cómo sigue la Copa Argentina

Sábado 30 de mayo

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano | 15:00 - Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Lanús vs. Instituto | 18:00 - Estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell's)

Domingo 31 de mayo

Estudiantes vs. Rosario Central | hora y sede a confirmar

Racing vs. Defensa y Justicia | hora y sede a confirmar

Sábado 6 de junio

San Lorenzo vs. Riestra | hora y sede a confirmar

Los otros duelos aún no programados

Tigre vs. Independiente Rivadavia

River vs. Aldosivi

Huracán vs. Barracas Central

Boca vs. Sarmiento