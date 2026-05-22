Copa Argentina: Independiente vs. Unión, en busca de los octavos de final

Hoy desde las 20, se enfrentarán en la cancha Newell's Independiente vs. Unión por los 16avos de la Copa Argentina.
Los16avos de la Copa Argentina están en pleno desarrollo. De los 32 equipos que disputan esta fase solo pasaron seis: Atlético Tucumán, Gimnasia LP, Platense, Vélez, Banfield y Midland.
El único cruce de 8avos de final ya definido es el de Banfield vs. Midland. Después, Atlético Tucumán espera por el ganador del parido de hoy entre Independiente y Unión; Gimnasia de La Plata espera por el ganador de San Lorenzo-Riestra (programado para el 6 de junio); Platense se medirá con el que pase de Instituto-Lanús (a jugarse el 30 de mayo) y Vélez se enfrentará al ganador de Boca-Sarmiento, partido que aún no fue programado.
En un principio, se especulaba con esta fase terminara antes del Mundial y que los 8avos de final comenzaran después del torneo de fútbol más importante de todos. Aunque todavía no se programaron varios de los cruces de 16avos, y es probable que queden algunos para después del 19 de julio.
Unión e Independiente se enfrentarán este viernes desde las 20.00 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Ambos llegan golpeados tras sus eliminaciones en los playoffs del Torneo Apertura y buscarán cerrar el semestre con una alegría que los deposite en octavos. El árbitro será Sebastían Zunino y televisa TyC Sports.
El Tatengue de Leonardo Madelón viene de cortar su buen momento tras caer ante Belgrano en cuartos del Apertura, aunque anteriormente había dado el golpe eliminando a Independiente Rivadavia en Mendoza. Además, en la ronda anterior de la Copa Argentina dejó en el camino a Agropecuario con un sólido 2-0.
Por el lado del Rojo, el clima no es el mejor luego de la eliminación sufrida en Rosario y de un presente institucional convulsionado. El equipo de Gustavo Quinteros apunta a avanzar en el torneo federal para maquillar un semestre irregular y sostener la ilusión de pelear por un título que todavía se le niega.
El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, donde ya espera Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Talleres con una goleada por 3-0.
Probable formación de Unión:
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Probable formación de Independiente:
Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Sábado 30 de mayo
Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano | 15:00 - Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)
Lanús vs. Instituto | 18:00 - Estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell's)
Domingo 31 de mayo
Estudiantes vs. Rosario Central | hora y sede a confirmar
Racing vs. Defensa y Justicia | hora y sede a confirmar
Sábado 6 de junio
San Lorenzo vs. Riestra | hora y sede a confirmar
Los otros duelos aún no programados
Tigre vs. Independiente Rivadavia
River vs. Aldosivi
Huracán vs. Barracas Central
Boca vs. Sarmiento
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