Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Canadá tras su gran actuación en Miami y busca seguir sumando

La actividad del Gran Premio de Canadá se desarrollará en el histórico Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, un trazado de 4,361 kilómetros y 14 curvas que suele ofrecer carreras intensas y con múltiples sobrepasos.

El cronograma comenzará este viernes con la única práctica libre desde las 13:30, mientras que la clasificación sprint será a las 17:30. El sábado se disputará la carrera sprint a las 13 y luego la clasificación para la carrera principal a las 17. Finalmente, el domingo a las 17 se correrá el Gran Premio.

En la pelea por el campeonato, el líder es el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas tres carreras y acumula 100 puntos. Detrás aparecen su compañero de equipo George Russell, con 80 unidades, y Charles Leclerc, de Ferrari, con 59.

El top cinco del campeonato lo completan Lando Norris y Lewis Hamilton, ambos con 51 puntos.

La última edición del GP de Canadá quedó en manos de Russell, quien superó por apenas 228 milésimas al neerlandés Max Verstappen. En aquella carrera, Colapinto terminó en el decimotercer puesto.