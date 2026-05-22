Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Canadá tras su gran actuación en Miami y busca seguir sumando

El piloto argentino afrontará este fin de semana la quinta fecha del campeonato en el Circuito Gilles Villeneuve. Llega entonado tras su destacado séptimo puesto en Miami y buscará seguir sumando puntos con Alpine.
Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1, en medio del mejor momento de su corta trayectoria en la categoría.
El piloto argentino de Alpine viene de firmar una gran actuación en el GP de Miami, donde terminó séptimo y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Máxima. Allí mostró solidez durante todo el fin de semana, con buenas clasificaciones y un ritmo competitivo en carrera.
Con esos resultados, Colapinto suma siete puntos en el campeonato y se ubica undécimo en la tabla de pilotos, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.
La actividad del Gran Premio de Canadá se desarrollará en el histórico Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, un trazado de 4,361 kilómetros y 14 curvas que suele ofrecer carreras intensas y con múltiples sobrepasos.
El cronograma comenzará este viernes con la única práctica libre desde las 13:30, mientras que la clasificación sprint será a las 17:30. El sábado se disputará la carrera sprint a las 13 y luego la clasificación para la carrera principal a las 17. Finalmente, el domingo a las 17 se correrá el Gran Premio.
En la pelea por el campeonato, el líder es el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas tres carreras y acumula 100 puntos. Detrás aparecen su compañero de equipo George Russell, con 80 unidades, y Charles Leclerc, de Ferrari, con 59.
El top cinco del campeonato lo completan Lando Norris y Lewis Hamilton, ambos con 51 puntos.
La última edición del GP de Canadá quedó en manos de Russell, quien superó por apenas 228 milésimas al neerlandés Max Verstappen. En aquella carrera, Colapinto terminó en el decimotercer puesto.
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