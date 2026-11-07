Del festejo a la desilusión: Rosario Central ganó, pero no le alcanzó

La apertura del marcador llegó a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Julián Fernández apareció dentro del área para desviar la pelota después de un tiro de esquina y establecer el 1-0.

En ese momento, el resultado favorecía al conjunto rosarino, ya que Boca empataba sin goles con Defensa y Justicia y Argentinos Juniors perdía frente a Huracán.

Expulsión en Rosario Central

En el complemento, Central sufrió un contratiempo importante con la expulsión de Gastón Ávila, quien vio la tarjeta roja después de una dura infracción.

Pese a quedarse con diez jugadores, el equipo de Almirón consiguió ampliar la diferencia sobre el cierre. Emanuel Coronel conectó una espectacular volea para marcar el 2-0, desatando el festejo de los hinchas que comenzaban a celebrar la conquista de la Tabla Anual.

Pero la alegría duró apenas unos instantes. Cuando el partido en Arroyito ya estaba definido, Valencia convirtió el gol del triunfo de Boca ante Defensa y Justicia y modificó las posiciones.

Desilusión

La noticia provocó una profunda desilusión entre los jugadores, dirigentes e hinchas de Central, que pasaron de festejar el título a lamentar una oportunidad perdida.

De todas maneras, el Canalla terminó como líder de la Zona B con 34 puntos y se aseguró disputar como local sus encuentros de playoffs hasta las semifinales.

Así, Rosario Central cerró la fase regular con una victoria importante, aunque con el sabor amargo de haber quedado a un paso de una consagración que parecía estar en sus manos.