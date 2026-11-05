Cómo se definirá al campeón de la Tabla Anual: Boca, Argentinos y Central podrían terminar con igualdad en puntos

El próximo sábado 7 de noviembre a las 17.30, los tres candidatos disputarán su partido en simultáneo a la expectativa de quién levantará el título de Liga: mientras el Xeneize y el Bicho acumulan 60 unidades, en Canalla suma 59 y cualquier resultado podría requerir un criterio de desempate
El título del año está a punto de entregarse y no hay nada dicho: con tres candidatos sin diferencias entre sí, el campeón de la Tabla Anual se definirá en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Mientras Boca y Argentinos Juniors comparten la cima con 60 puntos, Central se aleja con 59, una sola unidad unidad de distancia, y es imposible no contemplar la posibilidad de todos los escenarios. Incluso el de un empate.
Cada uno disputará su respectivo partido el próximo sábado 7 de noviembre a las 17.30. Sí, en simultáneo, para darle más expectativa. El Xeneize lo hará con Defensa y Justicia en La Bombonera, el Bicho ante Huracán en La Paternal y el Canalla con el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, mientras se lleve a cabo el duelo, los jugadores estarán mirando de reojo y preguntando por los resultados de sus competidores. Es que un triunfo o un paso en falso lo puede cambiar todo porque no hay margen de error. Al haber casi nula diferencia en los puntos, se tienen que tener en cuenta todos los criterios de desempate para que el campeón pueda festejar una vez finalice la jornada.
La primera aclaración es que no se jugará un partido de desempate, todo se establecerá a través de los números que los equipos fueron recolectando en el año.
Hay varios escenarios posibles y el que más chances tiene es Boca: si le gana al Halcón de Varela, es campeón. Argentinos tiene la misma cantidad de puntos y en caso de que también se lleve una victoria de su partido con el Globo volvería a quedar igualado, pero el Xeneize levantaría el trofeo gracias al primer criterio: la diferencia de gol. Tiene ¡+22! contra +12 del Bicho. Si Central también le gana al León ya quedaría atrás con 62 puntos contra 63 de los dos punteros. primer método ya agotaría lo demás.
Ahora bien, depender de sí mismo a veces es un camino sinuoso. Si Boca empata o pierde y Argentinos gana, este último se consagraría; también si el Xeneize no gana y el Bicho solo empata. Si ambos igualan sus encuentros -o lo pierden- y el Canalla lo gana, es Central el campeón. Ahora bien, si los de Rodolfo Arruabarrena y los de Nicolás Diez pierden y los de Rosario empatan, los tres acumularían 60 unidades y aquí el Xeneize se vuelve a poner adelante por los goles a favor.
Es decir, el conjunto de Jorge Almirón, pese a tener solo un punto menos, tiene de ganar y que los otros dos pierdan o empaten. El equipo de La Paternal sabe que tiene que sumar de a tres pero también necesita que el Xeneize no lo haga. El único que depende de sí mismo y que con una victoria le alcanza, es el finalista de la Copa Sudamericana.
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