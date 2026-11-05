Cómo se definirá al campeón de la Tabla Anual: Boca, Argentinos y Central podrían terminar con igualdad en puntos

Ahora bien, depender de sí mismo a veces es un camino sinuoso. Si Boca empata o pierde y Argentinos gana, este último se consagraría; también si el Xeneize no gana y el Bicho solo empata. Si ambos igualan sus encuentros -o lo pierden- y el Canalla lo gana, es Central el campeón. Ahora bien, si los de Rodolfo Arruabarrena y los de Nicolás Diez pierden y los de Rosario empatan, los tres acumularían 60 unidades y aquí el Xeneize se vuelve a poner adelante por los goles a favor.

Es decir, el conjunto de Jorge Almirón, pese a tener solo un punto menos, tiene de ganar y que los otros dos pierdan o empaten. El equipo de La Paternal sabe que tiene que sumar de a tres pero también necesita que el Xeneize no lo haga. El único que depende de sí mismo y que con una victoria le alcanza, es el finalista de la Copa Sudamericana.