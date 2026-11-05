Ángel Di María, descartado en Rosario Central para la definición de la tabla anual

La figura del Canalla no jugará ante Estudiantes de Río Cuarto por una molestia física. Jorge Almirón lo preservará para los playoffs del Clausura.
Ángel Di María quedó descartado para el partido de Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Si bien tiene la posibilidad de ganando ser bicampeón de la Anual, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón decidió preservar al campeón del mundo, que arrastra una molestia física, pensando en los playoffs.
La decisión se tomó después de los inconvenientes que el delantero sufrió en el último compromiso frente a Sarmiento, en Junín. En aquel encuentro disputado el pasado 30 de octubre, que terminó con victoria de Central por 2-1, Di María pidió el cambio a los 13 minutos del segundo tiempo por un dolor en la zona del pubis. Si bien formará parte de la lista de concentrados de manera simbólica, no estará disponible para enfrentar al conjunto cordobés, que ya perdió la categoría.
Una vez finalizado el partido ante el Verde, el propio futbolista explicó qué le había sucedido: “El pubis me empezó a molestar del lado izquierdo. Terminé muerto. Voy a ir viendo cómo estoy para mejorar y, así, poder estar”. Desde entonces, trabajó de manera diferenciada y evitó acelerar los tiempos de recuperación.
La intención de Almirón es que Di María llegue en plenitud física a los cruces eliminatorios, en los que Rosario Central todavía espera conocer a su rival. Su ausencia representa una baja importante para un equipo que necesita cerrar la fase regular con un resultado positivo para sostener sus posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla anual y pelear por el título de liga.
La definición tendrá a tres equipos con chances de terminar en lo más alto: Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors. Por ese motivo, los encuentros se disputarán en simultáneo el sábado a las 17.30. Mientras el Canalla recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, también estará pendiente de lo que ocurra en La Bombonera y en el estadio Diego Armando Maradona, donde jugarán sus competidores directos.
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julían Fernández, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.
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