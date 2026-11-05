Ángel Di María, descartado en Rosario Central para la definición de la tabla anual

La definición tendrá a tres equipos con chances de terminar en lo más alto: Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors. Por ese motivo, los encuentros se disputarán en simultáneo el sábado a las 17.30. Mientras el Canalla recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, también estará pendiente de lo que ocurra en La Bombonera y en el estadio Diego Armando Maradona, donde jugarán sus competidores directos.

La probable formación de Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julían Fernández, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.