Del hat trick de Messi al gol agónico de Di María: así fueron los últimos 5 cruces de Argentina vs. Suiza

Seis años más tarde, antes del Mundial de Italia, la historia terminó con un empate 1 a 1. Ese día convirtieron Abel Balbo y Kubilay Türkyilmaz.

La otra igualdad del historial entre ambos equipos llegó en 2007. Carlos Tevez puso en ventaja al equipo que dirigía 'Coco' Basile y Tranquillo Barnetta marcó el 1 a 1.

Después, la Argentina y Suiza se vieron la cara en 2012. Fue la noche en que Lionel Messi protagonizó un momento histórico, ya que convirtió su primer hat trick con la camiseta argentina. Xherdan Shaquiri había marcado el empate momentáneo para el local.

Aquel partido llegó en un momento especial del ciclo de Sabella. El entrenador todavía estaba construyendo su equipo después de la Copa América 2011 y una de sus primeras grandes decisiones fue darle la cinta de capitán a Messi, que dejó su sello con tres goles.

El segundo cruce mundialista fue en Brasil 2014. Por los octavos de final, el seleccionado al mando de Alejandro Sabella se llevó un triunfo sufrido 1 a 0. El desahogo llegó en el cierre del tiempo suplementario, gracias a una aparición efectiva de Ángel Di María.