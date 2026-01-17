Accidente en Pinamar: dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Bastian

Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmaron que el niño “permanece clínicamente y hemodinámicamente (su presión arterial, ritmo cardíaco y flujo sanguíneo son adecuados) estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”.

“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica”, informaron desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti. Además, agregaron: “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

En el parte anterior, los médicos habían señalado que Bastián fue operado por tercera vez con éxito y que presenta “múltiples fracturas de cráneo”.

El padre de Bastián también imputado

Hasta el momento, los conductores de ambos vehículos involucrados en el choque ya estaban imputados en la causa. Sin embargo, el fiscal Sergio García decidió avanzar también en la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, quien viajaba a bordo de la UTV que impactó con la camioneta en la zona de La Frontera. Testigos relataron que Jerez llevaba al niño sobre su regazo, dado que el vehículo tiene capacidad para cuatro personas, pero viajaban cinco.

Maximiliano Jerez, papá de Bastián.

Las pruebas de la policía científica permitieron corroborar lo descrito y tal conducta implica que la inercia hizo que el pequeño chocara contra el volante. También se aclaró que el niño no tenía protección alguna, como un cinturón de seguridad, lo que hubiera reducido el impacto.

Los letrados del conductor de la camioneta Amarok desestimaron los rumores que afirman que participaba de picadas en la ´Olla´: “No fue ni a la Olla ni a participar de ninguna picada; fue a una playa y se retiraba en camioneta”.

“En una de las dunas pierde de vista al UTV y se produce el impacto de frente. Mi defendido dice que iba a paso de hombre y que no recuerda que el otro vehículo fuera fuerte. Se dio el impacto y salieron todos lastimados. El choque es frontal”, cerraron.