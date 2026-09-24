Un exfutbolista de River fue detenido por robo y atentado a la autoridad

Cirigliano fue detenido en su casa con la acusación de robo y atentado a la autoridad, luego de que la pistola sea recuperada. Lamentablemente, no es la primera vez que el exfutbolista tiene problemas con la autoridad. En 2022 estuvo preso por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, luego de ingresar a una vivienda en Caseros y efectuar disparos con un arma de 9 milímetros.