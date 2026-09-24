Un exfutbolista de River fue detenido por robo y atentado a la autoridad

Ezequiel Cirigliano, quien jugó entre 2010 y 2014 en el Millonario, volvió a protagonizar un episodio de delincuencia.
El exfutbolista de River, Ezequiel Cirigliano, fue detenido por robo y atentado a la autoridad. El oriundo de Caseros, quien estaba bajo el efecto de estupefacientes, forcejeó con un policía y le quitó el arma reglamentaria en una posta de vigilancia en Villa Pineral antes de darse a la fuga, aunque luego fue detenido por el personal policial.
Cirigliano fue detenido en su casa con la acusación de robo y atentado a la autoridad, luego de que la pistola sea recuperada. Lamentablemente, no es la primera vez que el exfutbolista tiene problemas con la autoridad. En 2022 estuvo preso por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, luego de ingresar a una vivienda en Caseros y efectuar disparos con un arma de 9 milímetros.
En esa ocasión, Cirigliano pasó detenido dos meses antes de ser liberado por falta de mérito. Después de ese hecho, el exfutbolista fue noticia por haber formado parte del plantel Senior de River, en el que compartió equipo con Ariel Ortega, entre otras exglorias del club.
Hace dos años, Cirigliano intentó volver a jugar al fútbol, al incorporarse al Stallion Laguna de la Primera División de Filipinas, pero apenas jugó 11 partidos antes de quedar libre y regresar a la Argentina.
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