River confirmó un amistoso para la fecha FIFA: cuándo y contra quién

El equipo de Leonardo Ponzio enfrentará a Vélez este sábado en el River Camp, en un partido que servirá para mantener el ritmo y ajustar detalles antes del tramo decisivo del Clausura.
Después de tres días de descanso, River regresó a los entrenamientos en Ezeiza y ya tiene confirmado su primer amistoso durante la fecha FIFA. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio enfrentará a Vélez este sábado por la mañana, a puertas cerradas, en el River Camp. El objetivo será sostener el ritmo de competencia durante el parate.
La idea del cuerpo técnico es aprovechar el encuentro para que el plantel no pierda intensidad y pueda seguir trabajando conceptos tácticos. “Hay que tener semanas normales y sumar competencia. Hay que hacer amistosos, que te da otro timing y siento que en este punto es una manera de volver, porque cada vez que perdés tenés que retroceder y dar otro paso”, explicó Ponzio en la última conferencia de prensa tras la derrota ante Huracán. En la era Ponzio ya se jugaron amistosos informales con All Boys y Estudiantes de Caseros.
El encuentro también servirá para evaluar el estado de los futbolistas que vienen sumando menos minutos y analizar distintas alternativas en el equipo. River tendrá algunas bajas por la fecha FIFA, entre ellas las de Santiago Beltrán y Tobías Andrada, convocados para representar a sus selecciones. Además, Thiago Almada fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión y continúa su recuperación en el club.
De cara al amistoso, Ponzio buscará corregir errores defensivos y reforzar el trabajo en las pelotas paradas, dos aspectos que considera importantes para la próxima etapa del campeonato. Aníbal Moreno, por su parte, incrementó las tareas de trote, aunque todavía no trabaja con pelota y continúa bajo seguimiento médico. El duelo ante Vélez será una nueva prueba para ajustar detalles y llegar con ritmo al regreso de la competencia oficial.
comentar