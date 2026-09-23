River confirmó un amistoso para la fecha FIFA: cuándo y contra quién

La idea del cuerpo técnico es aprovechar el encuentro para que el plantel no pierda intensidad y pueda seguir trabajando conceptos tácticos. “Hay que tener semanas normales y sumar competencia. Hay que hacer amistosos, que te da otro timing y siento que en este punto es una manera de volver, porque cada vez que perdés tenés que retroceder y dar otro paso”, explicó Ponzio en la última conferencia de prensa tras la derrota ante Huracán. En la era Ponzio ya se jugaron amistosos informales con All Boys y Estudiantes de Caseros.