River volvió al Comité Ejecutivo de AFA y Di Carlo marcó la postura del club: "La AFA es de los clubes"

El presidente del Millonario explicó la postura institucional después del retorno a las reuniones y anticipó que buscarán impulsar cambios en el fútbol argentino junto a otras entidades.
Stéfano Di Carlo se refirió al regreso de River al Comité Ejecutivo de la AFA y explicó cuál será la postura del club en las próximas discusiones sobre el fútbol argentino. Durante la cena de la Fundación River, el presidente del Millonario también remarcó que buscarán representar inquietudes compartidas por otras instituciones.
El dirigente sostuvo que el club pretende impulsar cambios sin convertir la relación en un conflicto permanente. "River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar muchas cuestiones que hacen una competencia mejor. Obviamente lo vamos a seguir planteando hasta el cansancio", afirmó.
En ese sentido, el titular de Núñez destacó la importancia de recuperar espacios de diálogo dentro de la entidad que conduce el fútbol argentino. "La AFA es de los clubes y no de una persona", aseguró, antes de remarcar que deben existir ámbitos "para que se pueda conversar respecto a las cosas que hay que cambiar y corregir".
Además, Di Carlo aclaró que no existe una intención de confrontar por sistema y recordó el rol que tienen las instituciones en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino. "No hay ánimo de vivir en torno al conflicto", expresó, y añadió que los clubes son "parte constitutiva de la AFA".
El presidente también señaló que hay otros dirigentes que comparten varias de las preocupaciones planteadas por River, aunque no todos las exterioricen públicamente. "Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros y no se expresan porque es un proceso. Hay que plantear las ideas y tener contundencia y seguir el camino. River lo que va a hacer es recoger lo que sienten muchos", manifestó.
Sin mencionar instituciones puntuales, profundizó sobre esa coincidencia y puso el foco en la sintonía con distintos clubes del norte del país: "Después hay que ver qué medidas se manifiestan, por lo que significa, porque cada uno cuida lo suyo y es válido y sano, pero hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes del norte en muchas cuestiones".
Respecto de la incidencia que podría tener River en las modificaciones que busca promover, el dirigente pidió paciencia y planteó que se trata de un camino de largo plazo. "Es un proceso, es largo. Estamos acostumbrados a una dinámica donde todo tiene que ser ya, tiene que ser urgente. Si vas a una reunión y no conseguís un objetivo parece que puede ser un traspié y no es así. Tenemos el tiempo para hacer ese proceso y porque creemos que es la responsabilidad de River proponer ese camino del fútbol".
El regreso a la mesa de decisiones se concretó este martes, con Ignacio Villarroel como representante de River, acompañado por el secretario general Agustín Forchieri. Allí, el club presentó los seis cambios que pretende para el fútbol argentino. Desde la AFA respondieron que varios puntos ya habían sido tratados en encuentros anteriores, a los que River no había asistido, y señalaron que esas propuestas serán debatidas de cara a la temporada 2028.
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