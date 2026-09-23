River volvió al Comité Ejecutivo de AFA y Di Carlo marcó la postura del club: "La AFA es de los clubes"

"RIVER QUIERE CORREGIR"



Durante la Cena anual de la Fundación River, STEFANO DI CARLO se refirió al regreso del club a las reuniones de AFA.



"River es enfático desde hace mucho tiempo para tener una competencia mejor y vamos a seguir insistiendo", dijo el presidente.… pic.twitter.com/i5gJnFw6qG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2026

El presidente también señaló que hay otros dirigentes que comparten varias de las preocupaciones planteadas por River, aunque no todos las exterioricen públicamente. "Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros y no se expresan porque es un proceso. Hay que plantear las ideas y tener contundencia y seguir el camino. River lo que va a hacer es recoger lo que sienten muchos", manifestó.

Sin mencionar instituciones puntuales, profundizó sobre esa coincidencia y puso el foco en la sintonía con distintos clubes del norte del país: "Después hay que ver qué medidas se manifiestan, por lo que significa, porque cada uno cuida lo suyo y es válido y sano, pero hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes del norte en muchas cuestiones".

Respecto de la incidencia que podría tener River en las modificaciones que busca promover, el dirigente pidió paciencia y planteó que se trata de un camino de largo plazo. "Es un proceso, es largo. Estamos acostumbrados a una dinámica donde todo tiene que ser ya, tiene que ser urgente. Si vas a una reunión y no conseguís un objetivo parece que puede ser un traspié y no es así. Tenemos el tiempo para hacer ese proceso y porque creemos que es la responsabilidad de River proponer ese camino del fútbol".

Di Carlo y Chiqui Tapia.

El regreso a la mesa de decisiones se concretó este martes, con Ignacio Villarroel como representante de River, acompañado por el secretario general Agustín Forchieri. Allí, el club presentó los seis cambios que pretende para el fútbol argentino. Desde la AFA respondieron que varios puntos ya habían sido tratados en encuentros anteriores, a los que River no había asistido, y señalaron que esas propuestas serán debatidas de cara a la temporada 2028.