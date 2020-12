“En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícíl. Ojalá pase rápido, o no. Ni sé lo que quiero que pase”, respondió sin rodeos.

También hizo mención al tributo realizado por Lionel Messi en el último partido del Barcelona, cuando mostró la camiseta de Newell's con la 10 en la espalda.

messi.jpg Lionel Messi y su emotivo homenaje a Diego Maradona @FcBarcelona

“Me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma. Fueron emotivos muchos”, contó emocionado el hijo de Diego Maradona con Cristina Sinagra, reconocido por su padre en 2016.

El retiro de las camisetas no es algo común en el mundo del futbol -si lo es en deportes como la NBA- pero hay algunos ejemplos que marcan precedente. Es el del Napoli, el número 10 se dejó de usar en 2004, cuando se cumplieron 20 años del fichaje de Maradona.

