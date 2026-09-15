El cambio reglamentario de Hyrox tras el accidente de diarrea de una competidora

La organización reconoció errores en su respuesta durante la competencia de Beijing y ahora habilitó al director de carrera a retirar atletas ante posibles riesgos sanitarios.
Hyrox modificó su reglamento después del episodio protagonizado por la australiana Joanna Wietrzyk durante una competencia en Beijing. La nueva norma contempla situaciones en las que un atleta presente sangre, vómito, orina o materia fecal que pueda representar un riesgo sanitario para él o para otros participantes. El cambio se produjo tras las críticas por la respuesta de la organización durante la prueba.
La actualización establece que el director de carrera podrá retirar al competidor por motivos médicos cuando exista un riesgo de bienestar o contaminación. En ese caso, el resultado quedará registrado como DNF, sigla de Did Not Finish, aunque el participante podrá continuar el recorrido sin obtener un tiempo oficial. El cofundador de Hyrox, Moritz Fürste, reconoció el error de la organización: “Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, afirmó, antes de asegurar que ya se implementaron nuevos procedimientos.
El caso ocurrió el sábado 12 de septiembre, cuando Wietrzyk sufrió una incontinencia estomacal durante la competencia y decidió continuar hasta completar el recorrido. La australiana, campeona mundial de su categoría, terminó primera con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 23 segundos. Después fue atendida en un centro médico y publicó en Instagram una imagen desde una camilla junto al mensaje “una victoria es una victoria”, aunque luego eliminó la publicación tras recibir críticas.
El episodio también generó cuestionamientos por el uso compartido de máquinas, alfombras y estaciones de ejercicio. Una participante que estuvo presente aseguró a EFE que los restos no fueron limpiados inmediatamente y que algunos competidores incluso se mancharon o resbalaron. Hyrox admitió que el caso expuso dificultades en la aplicación de sus protocolos y señaló que necesita mayor claridad a medida que el deporte crece. Además, la empresa condenó las amenazas recibidas por Wietrzyk y anunció que investigará a los responsables.
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