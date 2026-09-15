El cambio reglamentario de Hyrox tras el accidente de diarrea de una competidora

El episodio también generó cuestionamientos por el uso compartido de máquinas, alfombras y estaciones de ejercicio. Una participante que estuvo presente aseguró a EFE que los restos no fueron limpiados inmediatamente y que algunos competidores incluso se mancharon o resbalaron. Hyrox admitió que el caso expuso dificultades en la aplicación de sus protocolos y señaló que necesita mayor claridad a medida que el deporte crece. Además, la empresa condenó las amenazas recibidas por Wietrzyk y anunció que investigará a los responsables.