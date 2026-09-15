Juegos Suramericanos: Argentina cortó una racha de 32 años de Brasil en gimnasia

El triunfo se definió en la última rotación, con una actuación clave de Emilia Acosta en suelo, donde consiguió 13.000 puntos y aseguró la primera posición para el conjunto nacional. El resultado tuvo un valor especial porque Argentina no conseguía el oro por equipos desde Valencia 1994, mientras que Brasil había ganado las ocho ediciones siguientes. En esta ocasión, además, el seleccionado brasileño compitió sin algunas de sus principales figuras, entre ellas la campeona olímpica Rebeca Andrade.