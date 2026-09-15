Juegos Suramericanos: Argentina cortó una racha de 32 años de Brasil en gimnasia

Las Fénix se impusieron en Rosario con 208.706 puntos y también celebraron en el All Around, donde Julieta Lucas se quedó con el primer puesto y Emilia Acosta completó el podio.
Argentina hizo historia en la gimnasia artística femenina durante la jornada del martes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo integrado por Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas ganó la competencia por equipos con 208.706 puntos y cortó una racha de 32 años de dominio de Brasil, que terminó segundo con 206.188, y Panamá fue tercero con 198.538.
El triunfo se definió en la última rotación, con una actuación clave de Emilia Acosta en suelo, donde consiguió 13.000 puntos y aseguró la primera posición para el conjunto nacional. El resultado tuvo un valor especial porque Argentina no conseguía el oro por equipos desde Valencia 1994, mientras que Brasil había ganado las ocho ediciones siguientes. En esta ocasión, además, el seleccionado brasileño compitió sin algunas de sus principales figuras, entre ellas la campeona olímpica Rebeca Andrade.
La jornada también dejó un nuevo oro individual para Julieta Lucas, de apenas 16 años. La argentina obtuvo 52.435 puntos en el All Around, producto de sus actuaciones en salto (13.367), barras asimétricas (13.034), viga (13.034) y suelo (13.000). Así, volvió a darle a Argentina un título individual en esta prueba después de la consagración de Melina Sirolli en Mar del Plata 1998. Acosta, de 17 años, completó el podio con el bronce, mientras que la brasileña Gabriela Boucas fue segunda.
El buen rendimiento colectivo también permitió que varias integrantes de Las Fénix avanzaran a las finales por aparatos. Lucas competirá en barras asimétricas, viga y suelo; Acosta lo hará en salto; Ajalla estará en suelo; Dalinger, en viga; y Estoco, en barras. La actuación representa además un paso importante dentro del ciclo que tiene como gran objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El antecedente más reciente era la medalla de plata por equipos en Asunción 2022, donde Argentina había terminado detrás de Brasil con 199.300 puntos. Antes, en Cochabamba 2018, Martina Dominici había sido campeona individual y sumado seis medallas, mientras que en Buenos Aires 2006 el seleccionado nacional también había conseguido la plata por equipos.
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