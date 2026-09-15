Diego Simeone eligió a su candidato para el Balón de Oro: "Messi, sin ninguna duda"

El argentino tendrá una competencia fuerte por el premio de France Football, cuya ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres. Lamine Yamal y Kylian Mbappé también aparecen entre los principales candidatos, luego de sus actuaciones con España y Francia, respectivamente. Por su parte, Messi tuvo una participación destacada entre otras instancias en las semifinales ante Inglaterra, donde sirvió dos asistencias para remontar el encuentro sobre el final.