Diego Simeone eligió a su candidato para el Balón de Oro: "Messi, sin ninguna duda"

El entrenador del Atlético de Madrid destacó la actuación del capitán argentino durante el último Mundial y puso en valor el detalle de la edad del rosarino en dicha competencia.
Diego Simeone dejó clara su postura sobre quién debería ganar el Balón de Oro 2026: Lionel Messi. “Messi, sin ninguna duda”, respondió el técnico argentino en la conferencia previa al partido de su equipo contra Osasuna. Además, el Cholo destacó especialmente lo realizado por el capitán de la Selección Argentina en el último Mundial.
El técnico de Atlético de Madrid explicó que la actuación del rosarino en la Copa del Mundo fue determinante para su elección. “Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, sostuvo el entrenador del Colchonero. En el torneo disputado en 2026, la Pulga convirtió ocho goles, dio cuatro asistencia y llevó al equipo de Scaloni a otra final del mundo.
El argentino tendrá una competencia fuerte por el premio de France Football, cuya ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres. Lamine Yamal y Kylian Mbappé también aparecen entre los principales candidatos, luego de sus actuaciones con España y Francia, respectivamente. Por su parte, Messi tuvo una participación destacada entre otras instancias en las semifinales ante Inglaterra, donde sirvió dos asistencias para remontar el encuentro sobre el final.
Messi buscará sumar otro Balón de Oro a una colección que ya lo convirtió en el máximo ganador histórico del premio, con ocho conquistas. El argentino fue reconocido en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, además de haber recibido 17 nominaciones. Ahora, tras su actuación en el Mundial 2026, volverá a estar entre los nombres que competirán por el máximo reconocimiento individual.
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