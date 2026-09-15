Platense venció a Fluminense, pero no le alcanzó y cerró una histórica Copa Libertadores

El local tuvo un inmejorable primer tiempo en donde igualó la serie con los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda. El delantero cordobés abrió el marcador con un fuerte remate, que se desvió en un defensor visitante, dentro del área a los 29 minutos del primer tiempo. Y, en el tiempo de descuento de la primera etapa, el nueve con pasado en Arsenal, anotó el 2-0 con un tremendo cabezazo tras un centro preciso del propio Mainero.