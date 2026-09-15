Platense venció a Fluminense, pero no le alcanzó y cerró una histórica Copa Libertadores

Tras la injusta caída 2 a 0 en la ida en Brasil, el equipo de Martín Palermo se impuso por 2 a 1 ante el Tricolor en Vicente López y se despidió en cuartos de final del certamen continental.
Se acabó el sueño de Platense en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo venció por 2 a 1 al fuerte Fluminense en Vicente López pero debido a la injusta caída 2 a 0 en la ida en Brasil se despidió en cuartos de final del certamen continental. Histórica campaña del Calamar en su primera participación.
El local tuvo un inmejorable primer tiempo en donde igualó la serie con los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda. El delantero cordobés abrió el marcador con un fuerte remate, que se desvió en un defensor visitante, dentro del área a los 29 minutos del primer tiempo. Y, en el tiempo de descuento de la primera etapa, el nueve con pasado en Arsenal, anotó el 2-0 con un tremendo cabezazo tras un centro preciso del propio Mainero.
Sin embargo, Fluminense logró el descuento crucial en el inicio del complemento: Agustín Canobbio subió, recibió dentro del área y logró una definición que superó la resistencia de Juan Cozzani. Un gol que volvió a poner arriba en la serie al equipo brasilero (3-2).
Platense fue en busca de otro tanto que le permitiera volver a igualar, pero Fluminense se cerró bien y contó con un Fabio sólido para sostener la ventaja. Además, Hulk pudo liquidar la serie en un momento. El equipo de Vicente López estuvo compitiendo en la serie en todo momento y se despidió de la Copa Libertadores con la frente en alto.
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