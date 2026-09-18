Fernanda Russo ganó el oro y lanzó un fuerte reclamo por la falta de apoyo al deporte

La tiradora argentina se consagró en rifle de aire a 10 metros y pidió recuperar el 1% destinado al desarrollo deportivo: “Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”.
Fernanda Russo volvió a conseguir una medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero esta vez su mensaje después de la competencia estuvo puesto en otro tema: la falta de recursos para los deportistas amateurs.
Tras imponerse en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros, la tiradora argentina habló con TyC Sports y aprovechó la visibilidad del triunfo para reclamar un mayor respaldo al deporte nacional. “Ganamos con el corazón, pero también necesitamos plata”, sostuvo.
Russo agradeció a quienes acompañan a los atletas de disciplinas con menor exposición y remarcó el esfuerzo que existe detrás de cada resultado. También reconoció el respaldo que recibe actualmente del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y del Ejército Argentino, al que definió como su principal sostén.
Pero la campeona consideró que esos apoyos no alcanzan para resolver las dificultades que atraviesa el deporte amateur. “Nos falta un montón para determinar qué es lo que vale, cuánto es lo que vale la garra que le pone un deportista amateur en Argentina”, afirmó.
Uno de sus principales pedidos fue recuperar el 1% de la facturación anual neta de las empresas de telecomunicaciones, porcentaje que había sido destinado al desarrollo deportivo y que fue eliminado a fines de 2017.
“Si estos momentos son el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar a volver el 1% para el desarrollo deportivo, ojalá que sirva”, expresó Russo.
La tiradora también cuestionó la diferencia entre los resultados que consigue Argentina en las competencias internacionales y las condiciones con las que muchos atletas llegan a esas competencias.
“Por más que estemos arriba en Sudamérica, es un medallero mentiroso. Se hace lo que se puede”, lanzó.
En ese sentido, Russo planteó que el deporte no ocupa actualmente un lugar prioritario dentro de las políticas públicas, aunque señaló que también debería discutirse el nivel de los salarios de quienes toman decisiones.
“Entendemos que hoy en día el deporte no es una política pública de prioridad, y se entiende por qué. Pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla. Después, las exigencias bajan a nosotros. Es muy triste”, sostuvo.
El reclamo llegó después de que Russo consiguiera su segunda medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026. En la prueba individual de rifle de aire a 10 metros obtuvo 249,1 puntos y superó a la brasileña Geovana Meyer y a la peruana Sara Vizcarra.
Antes, había ganado el oro en la modalidad mixta por equipos junto a Julián Gutiérrez, con 498,4 puntos.
Con este nuevo título, Russo extendió su historial en los Juegos Suramericanos, donde también fue campeona en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Su carrera incluye además participaciones en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.
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