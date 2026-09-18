Fernanda Russo ganó el oro y lanzó un fuerte reclamo por la falta de apoyo al deporte

Uno de sus principales pedidos fue recuperar el 1% de la facturación anual neta de las empresas de telecomunicaciones, porcentaje que había sido destinado al desarrollo deportivo y que fue eliminado a fines de 2017.

“Si estos momentos son el espacio de visibilidad donde yo les puedo pedir por favor que empecemos a pensar a volver el 1% para el desarrollo deportivo, ojalá que sirva”, expresó Russo.

La tiradora también cuestionó la diferencia entre los resultados que consigue Argentina en las competencias internacionales y las condiciones con las que muchos atletas llegan a esas competencias.

“Por más que estemos arriba en Sudamérica, es un medallero mentiroso. Se hace lo que se puede”, lanzó.

En ese sentido, Russo planteó que el deporte no ocupa actualmente un lugar prioritario dentro de las políticas públicas, aunque señaló que también debería discutirse el nivel de los salarios de quienes toman decisiones.

“Entendemos que hoy en día el deporte no es una política pública de prioridad, y se entiende por qué. Pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla. Después, las exigencias bajan a nosotros. Es muy triste”, sostuvo.

El oro de Fernanda Russo en Santa Fe

El reclamo llegó después de que Russo consiguiera su segunda medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026. En la prueba individual de rifle de aire a 10 metros obtuvo 249,1 puntos y superó a la brasileña Geovana Meyer y a la peruana Sara Vizcarra.

Antes, había ganado el oro en la modalidad mixta por equipos junto a Julián Gutiérrez, con 498,4 puntos.

Con este nuevo título, Russo extendió su historial en los Juegos Suramericanos, donde también fue campeona en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Su carrera incluye además participaciones en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.