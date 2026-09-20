Deportes |

Goleada histórica de Las Leonas: aplastaron 19-1 a Perú y van por el oro

El seleccionado argentino terminó la primera etapa de los Juegos Suramericanos con puntaje ideal y 51 tantos convertidos, y ahora enfrentará a Chile por la medalla dorada este martes en Santa Fe.

Las Leonas cerraron una fase de grupos perfecta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una goleada 19-1 ante Perú. El seleccionado argentino ganó los tres partidos que disputó y terminó con 51 goles a favor y apenas dos en contra. Zoe Díaz fue la máxima anotadora del encuentro con cuatro tantos, mientras que Catalina Andrade aportó tres.

Argentina dominó el partido desde el comienzo y construyó una diferencia abrumadora. Además de los goles de Díaz y Andrade, Lourdes Pisthon, Milagros Alastra, Chiara Ambrosini y Diana Pacheco marcaron por duplicado, mientras que Sofía Cairó, Lara Casas, Sol Pagella y Brisa Bruggesser completaron la goleada con un tanto cada una. El equipo dirigido por Fernando Ferrara había vencido anteriormente 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay y 5-1 a Chile.

ADEMÁS: Messi marcó de tiro libre para Inter Miami y se acerca a un récord del fútbol mundial

El triunfo también modificó el historial entre ambos seleccionados en apenas el quinto enfrentamiento entre Argentina y Perú, según los registros de la FIH. Las cuatro veces anteriores habían terminado con goleadas argentinas sin recibir goles: 20-0 en 2013, 21-0 en 2018, 21-0 en 2019 y 20-0 en 2022. Esta vez, Perú consiguió marcar por primera vez, aunque Las Leonas volvieron a imponerse con una diferencia contundente.

La goleada 19-1 de Las Leonas a Perú

Ahora, Las Leonas irán por la medalla de oro este martes 22 de septiembre desde las 15.45 ante Chile. El partido por el bronce será a las 11.15, mientras que Los Leones disputarán su final desde las 13.30, ante el mismo rival. Argentina buscará cerrar los Juegos Suramericanos con otro triunfo y el título.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados