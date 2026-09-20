Goleada histórica de Las Leonas: aplastaron 19-1 a Perú y van por el oro

La goleada 19-1 de Las Leonas a Perú

Ahora, Las Leonas irán por la medalla de oro este martes 22 de septiembre desde las 15.45 ante Chile. El partido por el bronce será a las 11.15, mientras que Los Leones disputarán su final desde las 13.30, ante el mismo rival. Argentina buscará cerrar los Juegos Suramericanos con otro triunfo y el título.