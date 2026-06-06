Horacio Zeballos conquistó Roland Garros y alcanzó su tercer Grand Slam junto a Marcel Granollers

El marplatense y el español se consagraron en París tras vencer a Harri Heliovaara y Henry Patten por 6-4 y 6-2. A los 41 años, Zeballos sumó su tercer título major y reafirmó su lugar entre los grandes doblistas de la historia argentina.
Horacio Zeballos volvió a escribir este sábado una página dorada para el tenis argentino. El marplatense y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros al derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2. La dupla hispano-argentina completó un torneo impecable, sin ceder sets en todo el certamen, y logró su segundo título consecutivo en el Grand Slam parisino.
La final se disputó bajo una persistente llovizna en París, con el techo retráctil cerrado y condiciones que hicieron aún más lenta la superficie de polvo de ladrillo. Zeballos y Granollers dominaron desde el comienzo, lograron dos quiebres en el primer set y se quedaron con el parcial por 6-4. En la segunda manga mantuvieron la intensidad, se adelantaron rápidamente 5-1 y cerraron el encuentro con autoridad para levantar nuevamente el trofeo.
Con esta conquista, la pareja sumó su tercer Grand Slam juntos, luego de los títulos obtenidos en Roland Garros 2025 y el US Open 2025. Además, ratificaron su condición de una de las duplas más exitosas y regulares del circuito profesional, una sociedad que comenzó en 2019 y que acumula 16 títulos ATP, incluidos ocho Masters 1000.
La emoción de Zeballos quedó reflejada durante la ceremonia de premiación. “Estoy viviendo ahora el mejor momento de mi carrera, por lo que nunca es tarde para nadie”, expresó el argentino de 41 años. También agradeció a su compañero por los años compartidos en el circuito: “Esto es parte de un largo camino juntos. Cada día nos divertimos más. Gracias a ti por soportarme y a nuestros equipos”. Granollers, por su parte, destacó la perseverancia de ambos tras varios intentos fallidos antes de alcanzar la gloria en los grandes escenarios.
El título representa un nuevo hito en la extraordinaria trayectoria del marplatense. Luego de haber alcanzado el número 1 del ranking mundial de dobles y convertirse en el primer argentino en lograrlo, Zeballos continúa ampliando su legado en la especialidad. A los 41 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue demostrando que la experiencia, el talento y la constancia pueden convertir los sueños en realidad.
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