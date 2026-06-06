Horacio Zeballos conquistó Roland Garros y alcanzó su tercer Grand Slam junto a Marcel Granollers

La emoción de Zeballos quedó reflejada durante la ceremonia de premiación. “Estoy viviendo ahora el mejor momento de mi carrera, por lo que nunca es tarde para nadie”, expresó el argentino de 41 años. También agradeció a su compañero por los años compartidos en el circuito: “Esto es parte de un largo camino juntos. Cada día nos divertimos más. Gracias a ti por soportarme y a nuestros equipos”. Granollers, por su parte, destacó la perseverancia de ambos tras varios intentos fallidos antes de alcanzar la gloria en los grandes escenarios.

El título representa un nuevo hito en la extraordinaria trayectoria del marplatense. Luego de haber alcanzado el número 1 del ranking mundial de dobles y convertirse en el primer argentino en lograrlo, Zeballos continúa ampliando su legado en la especialidad. A los 41 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue demostrando que la experiencia, el talento y la constancia pueden convertir los sueños en realidad.