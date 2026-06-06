La Selección Argentina femenina clasificó al Mundial Brasil 2027

Cuando parecía que el conjunto dirigido por Germán Portanova se quedaba con la victoria, Cherrie Cox marcó el empate para Perú a cinco minutos del final. Sin embargo, el resultado terminó siendo suficiente para que Argentina asegurara matemáticamente su clasificación y celebrara junto a su público en Lanús.

El seleccionado femenino disputará así su quinta Copa del Mundo, luego de haber participado en las ediciones de 2003, 2007, 2019 y 2023. Además, alcanzó un hecho histórico para el fútbol femenino nacional: será la tercera clasificación consecutiva a un Mundial.

La clasificación ratifica el crecimiento sostenido del fútbol femenino argentino, que en los últimos años logró consolidarse entre las selecciones más competitivas de Sudamérica y mantenerse en la pelea por los principales torneos internacionales.

HKFQp5mW0AAMBMA El fútbol femenino argentino atraviesa un gran presente y sumó una nueva clasificación mundialista.

El presente de la disciplina también se refleja en las categorías juveniles. Tanto la Selección Sub 20 como la Sub 17 consiguieron recientemente sus respectivos boletos mundialistas, por lo que las tres categorías nacionales estarán representadas en competencias organizadas por la FIFA.

En el caso de la Sub 20, el equipo participará del Mundial que se disputará entre septiembre y octubre en Polonia. Por su parte, la Sub 17 afrontará por primera vez en su historia una Copa del Mundo, que tendrá lugar en Marruecos entre octubre y noviembre.

Con la clasificación ya asegurada, Argentina cerrará su participación en la Liga de Naciones el próximo 9 de junio frente a Ecuador en Quito. Sin importar lo que ocurra en ese compromiso, la Albiceleste ya cumplió el gran objetivo y comenzará a enfocarse en la preparación para el Mundial de Brasil 2027.