El Leeds volvió a perder y Bielsa está "preocupado"

El partido se disputó en el estadio Elland Road y el único gol del encuentro lo convirtió Neal Maupay a los 17 minutos tras una asistencia del ex futbolista de Boca, Alexis McAllister, quien jugó de titular y fue reemplazado a los 61'.

De esta manera, Leeds perdió su tercer partido consecutivo, ya que viene de quedar eliminado de la Copa FA tras caer ante el Crawley Town, de la cuarta división, por 3-0 y fue superado por Tottenham por el mismo resultado en la última fecha que disputó por Premier League.

Con este resultado, el conjunto del rosarino Marcelo Bielsa quedó ubicado en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 23 unidades en 18 partidos jugados y se encuentra a 11 puntos de la zona de descensos.

El siguiente partido del Leeds United será en condición de visitante el próximo martes 26 de enero a las 15 horas ante Newcastle por la fecha 20 de la Premier League.

Luego de la derrota, el entrenador analizó el partido : "Podemos defender mejor de lo que defendimos y podemos crear más peligro del que creamos, esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno, pero el resultado debía ser diferente".

"Normalmente el rival tiene más dificultades para encontrar la pelota que las que tuvo hoy Brighton. Eso deslució los dos aspectos básicos de nuestro juego que son empeorar al rival cuando tiene la pelota y generar mayor cantidad de opciones de gol", añadió el DT.

Por último, admitió que se encuentra "preocupado" por no convertir goles pero que "no es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar bien".