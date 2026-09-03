San Lorenzo avanza por el tercer ciclo de Rubén Darío Insúa

Insúa fue uno de los entrenadores con mejores números en el último tiempo en San Lorenzo. De hecho, logró clasificarlo a la Copa Sudamericana 2023 y a la Copa Libertadores 2024 en su segundo ciclo, que fue desde mayo de 2022 hasta abril de 2024 con 37 victorias, 42 empates y 20 derrotas. Previamente, había tenido un ciclo entre 2002 y 2003 que tuvo la coronación de la Sudamericana 2002.