El Ciclón se reunirá presencialmente con el Gallego en las próximas horas en la búsqueda de acordar los detalles finales para que sea el reemplazante de Néstor Gorosito.
San Lorenzo avanza por el tercer ciclo de Rubén Darío Insúa para reemplazar a Néstor Gorosito, quien fue echado a los dos meses de su llegada y después de solamente siete encuentros. El Ciclón se reunirá presencialmente con el Gallego en las próximas horas en la búsqueda de acordar los detalles finales.
La dirigencia azulgrana está convencida de que Insúa es el entrenador que necesita el club en este delicado momento futbolístico e institucional y el Gallego tiene ganas de volver a la institución. Sin embargo, hay tres puntos importantes de los que aún deben ponerse de acuerdo y podrían trabar su llegada.
El club mantiene una deuda salarial con Insúa, no quiere a su histórico ayudante Lute Oste por la intimación reciente que le hizo para que cumpliera con el acuerdo de pagos y no se definió por cuánto tiempo será el nuevo contrato. El técnico quiere contar con tiempo para tener posibilidades de revertir esta difícil situación deportiva.
Insúa fue uno de los entrenadores con mejores números en el último tiempo en San Lorenzo. De hecho, logró clasificarlo a la Copa Sudamericana 2023 y a la Copa Libertadores 2024 en su segundo ciclo, que fue desde mayo de 2022 hasta abril de 2024 con 37 victorias, 42 empates y 20 derrotas. Previamente, había tenido un ciclo entre 2002 y 2003 que tuvo la coronación de la Sudamericana 2002.
En medio de la operación regreso, San Lorenzo recibirá a Talleres este sábado desde las 19 en el Nuevo Gasómetro con Walter Perazzo como entrenador interino. Insúa podría llegar a estar presente en el estadio para ver a su futuro equipo en vivo en caso de que las negociaciones sigan avanzando de manera positiva.
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