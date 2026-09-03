Fórmula 1: Horarios y sesiones que disputará Franco Colapinto en el Grán Premio de Italia

Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza y buscará mejorar su resultado de Países Bajos. Todos los horarios del fin de semana.
Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1. La actividad se desarrollará del viernes al domingo, en el Autodromo Nacional de Monza, donde el argentino buscará mejorar el 14° puesto conseguido en el Gran Premio de Países Bajos.
El fin de semana estará marcado por las altas temperaturas y las exigencias particulares de Monza para los nuevos monoplazas. La FIA activó una alerta por calor debido a registros superiores a los 32 grados y los pilotos podrán optar entre utilizar un chaleco refrigerante o sumar 0,5 kilos de lastre al auto.
Las condiciones climáticas serán exigentes durante las tres jornadas. Para el viernes se esperan hasta 36 grados durante la segunda práctica libre, mientras que la clasificación del sábado podría disputarse con unos 35 grados. El domingo, cuando se largue la carrera, la temperatura ambiente rondaría los 33 grados.
El protocolo de calor contempla dos alternativas para los pilotos: utilizar un chaleco refrigerante diseñado para controlar la temperatura corporal o prescindir de él y agregar medio kilo de lastre al monoplaza. El sistema de refrigeración era considerado por la FIA para una utilización obligatoria, aunque las objeciones de algunos pilotos por cuestiones de comodidad y efectividad llevaron a mantenerlo como una opción.
Monza también representa un desafío por las características de su trazado. El circuito, inaugurado en 1922 y ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde la primera temporada de la categoría, en 1950, con algunas excepciones. Sus largas rectas y pocas curvas le valieron el apodo del "Templo de la Velocidad".
El circuito tiene una longitud de 5,793 kilómetros, 11 curvas y una distancia total de 306,720 kilómetros distribuida en 53 vueltas. Cerca del 80% de cada vuelta se realiza con el acelerador a fondo, mientras que las fuertes frenadas después de las largas rectas generan oportunidades de sobrepaso y obligan a los pilotos a gestionar con precisión la energía eléctrica. Los pilotos con más victorias son el alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton con 5 victorias cada uno.
Kimi Antonelli (Mercedes) llega a Monza como líder del campeonato y héroe local, aunque deberá cumplir una sanción en la parrilla de salida por un cambio de unidad de potencia que lo hará exceder la asignación permitida para la temporada.Ante la ausencia del italiano en la pelea por las primeras posiciones, Mercedes apostará por George Russell, quien buscará quedarse con la victoria y acercarse a su compañero en la lucha por el título.
Ferrari, en tanto, estrenará un motor mejorado y cambios aerodinámicos con el objetivo de darle una alegría a los miles de tifosi que asistirán al circuito. Del lado de McLaren, Lando Norris quien es el ganador de los últimos dos Grandes Premios en Hungría y Países Bajos, intentará prolongar el buen momento del equipo, aunque llegan con cautela a Monza. Las características del circuito italiano, con sus largas rectas y un trazado muy diferente al de las dos carreras anteriores, podrían no favorecer al monoplaza británico.
El Gran Premio también tendrá modificaciones en la alineación de Red Bull. Liam Lawson volverá a ocupar la butaca de Isack Hadjar, quien continúa afectado por una lesión en la muñeca. En Racing Bulls, el japonés Yuki Tsunoda continuará como piloto de relevo del neozelandes.
(Todo en horario de Argentina)
Práctica Libre 1: 7:30
Práctica Libre 2: 11:00
Práctica Libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Carrera: 10:00
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