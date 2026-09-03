Fórmula 1: Horarios y sesiones que disputará Franco Colapinto en el Grán Premio de Italia

Monza también representa un desafío por las características de su trazado. El circuito, inaugurado en 1922 y ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde la primera temporada de la categoría, en 1950, con algunas excepciones. Sus largas rectas y pocas curvas le valieron el apodo del "Templo de la Velocidad".

El circuito tiene una longitud de 5,793 kilómetros, 11 curvas y una distancia total de 306,720 kilómetros distribuida en 53 vueltas. Cerca del 80% de cada vuelta se realiza con el acelerador a fondo, mientras que las fuertes frenadas después de las largas rectas generan oportunidades de sobrepaso y obligan a los pilotos a gestionar con precisión la energía eléctrica. Los pilotos con más victorias son el alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton con 5 victorias cada uno.

Imagenes del trazado del Circuito de Monza.

Cómo esta el campeonato en la previa del Grán Premio de Italia

Kimi Antonelli (Mercedes) llega a Monza como líder del campeonato y héroe local, aunque deberá cumplir una sanción en la parrilla de salida por un cambio de unidad de potencia que lo hará exceder la asignación permitida para la temporada.Ante la ausencia del italiano en la pelea por las primeras posiciones, Mercedes apostará por George Russell, quien buscará quedarse con la victoria y acercarse a su compañero en la lucha por el título.

Ferrari, en tanto, estrenará un motor mejorado y cambios aerodinámicos con el objetivo de darle una alegría a los miles de tifosi que asistirán al circuito. Del lado de McLaren, Lando Norris quien es el ganador de los últimos dos Grandes Premios en Hungría y Países Bajos, intentará prolongar el buen momento del equipo, aunque llegan con cautela a Monza. Las características del circuito italiano, con sus largas rectas y un trazado muy diferente al de las dos carreras anteriores, podrían no favorecer al monoplaza británico.

El Gran Premio también tendrá modificaciones en la alineación de Red Bull. Liam Lawson volverá a ocupar la butaca de Isack Hadjar, quien continúa afectado por una lesión en la muñeca. En Racing Bulls, el japonés Yuki Tsunoda continuará como piloto de relevo del neozelandes.

Cronograma del GP de Italia

(Todo en horario de Argentina)

Viernes 4 de septiembre:

Práctica Libre 1: 7:30

Práctica Libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre:

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre:

Carrera: 10:00