Las Leonas y Los Leones vuelven a jugar en Argentina: cuándo y dónde será

Los seleccionados argentinos regresarán al país en diciembre para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League y reencontrarse con el público después del Mundial.

Las Leonas y Los Leones volverán a jugar en Argentina en diciembre, luego de la histórica actuación que terminó con las mujeres campeonas del mundo y los varones con la medalla de bronce. La ventana de la FIH Pro League 2026/27 se disputará entre el 8 y el 13 de diciembre, en una oportunidad especial para celebrar ambos logros junto a los planteles completos.