Las Leonas y Los Leones vuelven a jugar en Argentina: cuándo y dónde será

Los seleccionados argentinos regresarán al país en diciembre para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League y reencontrarse con el público después del Mundial.
Las Leonas y Los Leones volverán a jugar en Argentina en diciembre, luego de la histórica actuación que terminó con las mujeres campeonas del mundo y los varones con la medalla de bronce. La ventana de la FIH Pro League 2026/27 se disputará entre el 8 y el 13 de diciembre, en una oportunidad especial para celebrar ambos logros junto a los planteles completos.
El reencuentro será en el estadio Soledad García de Córdoba, ubicado dentro del complejo del Kempes y habilitado por la FIH para recibir partidos internacionales. Las Leonas enfrentarán a China y Gran Bretaña, mientras que Los Leones se medirán con Francia y los británicos también durante la primera ventana de la nueva temporada.
La cita tendrá un significado especial porque será la primera gran celebración con los planteles mundialistas completos. Después de la consagración de Las Leonas en Países Bajos, algunas integrantes permanecieron en Europa por distintos compromisos. Algo similar ocurrió con Los Leones, por lo que diciembre permitirá que todos vuelvan a encontrarse con el público argentino.
Antes de ese esperado regreso, los seleccionados argentinos competirán en septiembre en los Juegos Odesur de Santa Fe, aunque lo harán con equipos Sub 23. Para volver a ver a las figuras que hicieron historia en el Mundial habrá que esperar hasta diciembre, cuando Córdoba sea escenario del reencuentro y de los festejos por el oro y el bronce.
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