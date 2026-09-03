El insólito motivo que podría impedirle a Jadson Viera dirigir a Independiente

El técnico uruguayo todavía no fue habilitado oficialmente y la dirigencia del Rojo debe resolver la salida de Gustavo Quinteros antes del próximo partido.
Jadson Viera corre el riesgo de no poder dirigir a Independiente este domingo ante Central Córdoba, por la octava fecha del Torneo Clausura. El entrenador uruguayo todavía no fue habilitado formalmente porque la salida de Gustavo Quinteros no quedó resuelta en los papeles. La dirigencia del Rojo trabaja contrarreloj para solucionar el inconveniente antes del viaje a Santiago del Estero.
El problema se originó porque Quinteros continúa figurando como entrenador del club, pese a que dirigió su último partido el 12 de agosto, en la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Después de ese encuentro, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio estuvieron al frente del equipo ante Lanús, mientras que Viera asumió posteriormente y ya dirigió frente a Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza. El reglamento que rige a los entrenadores contempla un límite de dos partidos para estas situaciones y el uruguayo ya cumplió ese plazo.
La dificultad está vinculada con la falta de acuerdo económico entre Quinteros y la dirigencia de Independiente. El técnico tiene contrato hasta el 31 de diciembre y pretende cobrar hasta esa fecha, mientras que su desvinculación formal todavía no fue cerrada. Mientras continúe vigente ese vínculo, Viera no puede completar el proceso de habilitación para quedar formalmente al frente del plantel.
En Independiente confían en resolver el conflicto antes del domingo, aunque el margen de tiempo es cada vez menor. El plantel se entrenará el sábado por la mañana en Villa Domínico y luego viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba el domingo a las 17. La incertidumbre se suma al malestar generado en los últimos días por las salidas de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez, en un momento en el que el equipo necesita concentrarse en el próximo compromiso del Clausura.
comentar