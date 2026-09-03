El insólito motivo que podría impedirle a Jadson Viera dirigir a Independiente

El problema se originó porque Quinteros continúa figurando como entrenador del club, pese a que dirigió su último partido el 12 de agosto, en la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Después de ese encuentro, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio estuvieron al frente del equipo ante Lanús, mientras que Viera asumió posteriormente y ya dirigió frente a Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza. El reglamento que rige a los entrenadores contempla un límite de dos partidos para estas situaciones y el uruguayo ya cumplió ese plazo.