River no se retiró del mercado de pases: pidió prórroga y va por un zaguero

La posibilidad de River de seguir incorporando después de la finalización del mercado de pases se debe a la baja del mediocampista brasileño de 20 años por una rotura de ligamentos, de la que ya fue operado y cuya recuperación le demandará no menos de siete meses. De esta manera, Di Carlo mantiene abierta la posibilidad de sumar un décimo refuerzo, aunque limitado solo al fútbol local o a jugadores que ya hayan quedado libres.