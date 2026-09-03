River no se retiró del mercado de pases: pidió prórroga y va por un zaguero

El Millonario obtendrá diez días por la grave lesión de Girgio Costantini y los aprovechará para traer un central. Francisco Álvarez y Juan Giménez son las alternativas del club.
Ya no juega Copa Argentina y Copa Sudamericana, le queda solamente el Torneo Clausura. Trajo a Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Ángel Correa, sumado a otros seis futbolistas. Sin embargo, River no se retiró del mercado de pases y buscará un defensor central en la prórroga de diez días que pedirá por la grave lesión de Girgio Costantini.
La posibilidad de River de seguir incorporando después de la finalización del mercado de pases se debe a la baja del mediocampista brasileño de 20 años por una rotura de ligamentos, de la que ya fue operado y cuya recuperación le demandará no menos de siete meses. De esta manera, Di Carlo mantiene abierta la posibilidad de sumar un décimo refuerzo, aunque limitado solo al fútbol local o a jugadores que ya hayan quedado libres.
Con este plazo extra, River buscará avanzar en las negociaciones por Francisco Álvarez. La primera oferta de tres millones de dólares limpios por la mitad del pase fue rechazada por Argentinos Juniors, que espera alrededor de siete por el 80%. Con las condiciones más claras, habrá que ver si la dirigencia comandada por el presidente busca acercarse a ese monto para cerrar a uno de los mejores zagueros centrales del Torneo Clausura.
En simultáneo, el Millonario mantiene la posibilidad de Juan Giménez, central de enorme potencial que fue figura en la Selección Argentina Sub-17 y Sub-20. El futbolista de 20 años de Rosario Central acaba de recibir el alta de una lesión ligamentaria y aún no volvió a sumar minutos en el Canalla.
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