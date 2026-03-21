El mundo del periodismo despide a Ernesto Cherquis Bialo: "Un maestro"

Embed Adiós, Cherquis. Hasta siempre. Nuestra última foto juntos. Gracias por esa clase magistral en la UNDAV. Otro día contaré anécdotas de los años en Rivadavia. Hoy toca despedirlo. pic.twitter.com/svorUDAqXY — Néstor Centra (@nestorcentra) March 21, 2026

Desde el ámbito institucional, San Lorenzo de Almagro, club del cual era hincha y socio, publicó un sentido mensaje: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual. ¡Gracias por tanto, maestro!”.

Embed Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años.



Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus… pic.twitter.com/FmR8CUpjhJ — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 21, 2026

Otra de las despedidas destacadas fue la de El Gráfico, medio que dirigió entre 1982 y 1990: “Fue el dueño de una prosa única y testigo directo de una época sin igual. Durante más de sesenta años dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo”.

Entre las figuras del espectáculo y el deporte, Marcelo Tinelli expresó: “Fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas”, mientras que el exarquero José Luis Félix Chilavert lo evocó como “un periodista y hombre íntegro, ejemplo en el periodismo argentino”.

También se sumó el relator Pablo Giralt: “Un periodista de raza que pierde la profesión”. En la misma línea, Marcelo Gantman destacó su influencia en la escritura y la forma de contar historias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/giraltpablo/status/2035178060626939937&partner=&hide_thread=false Mucha tristeza por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Un periodista de raza que pierde la profesión. Mis condolencias a su familia. En especial a su hijo Gustavo, compañero de muchos años.



Que en paz descanse pic.twitter.com/iBGfRUW7Fa — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 21, 2026

El dirigente político Aníbal Fernández también lo despidió con un mensaje breve: “Hasta siempre, querido amigo”.

Uno de los mensajes más completos fue el de Augusto César, quien combinó reconocimiento y una anécdota formativa: “Murió Ernesto Cherquis Bialo. El extraordinario periodista tenía 85 años. Un maestro para todos nosotros. Lo vimos y lo escuchamos durante tantos años. Dueño de un decir irrepetible y un manejo del lenguaje que solo los de su nivel tenían. Participó de innumerables ciclos deportivos exitosos, como Tribuna Caliente o La Oral Deportiva. No trabajé con él, pero siempre quedará en mi cabeza un consejo que me dio cuando cubría la Selección para el programa de Fernando Niembro: ‘Pibe, no escuches a nadie, seguí tu corazón’. Se fue un periodista de raza. QEPD”.

Embed Murió Ernesto Cherquis Bialo. El extraordinario periodista tenía 85 años. Un maestro para todos nosotros. Lo vimos y lo escuchamos durante tantos años. Dueño de un decir irrepetible y un manejo del lenguaje que solo los de su nivel tenían. Participó de innumerables ciclos… pic.twitter.com/MwBlYY55qG — Augusto Cesar (@Augustocesar22) March 21, 2026

En ese mismo registro, Ignacio González Prieto recordó cómo una decisión de Cherquis marcó su carrera: “Me mandó a cubrir el accidente de LAPA en 1999. Me transformó en periodista de noticiero. Gracias por siempre”.

Las despedidas coincidieron en una idea central: Ernesto Cherquis Bialo fue mucho más que un periodista. En cada mensaje se repitieron conceptos como maestro, referente y periodista de raza, reflejando el lugar que ocupó en la historia del periodismo argentino y en la formación de generaciones enteras.