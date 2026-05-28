Eduardo Coudet apuntó contra las críticas tras la final: "Cuando perdés, son todos genios"

El entrenador de River habló luego del triunfo ante Blooming por la Copa Sudamericana, respaldó las decisiones que tomó en la final perdida ante Belgrano y negó conflictos con Juanfer Quintero.
El entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, rompió el silencio tras la derrota en la final frente a Belgrano y defendió las decisiones que tomó durante el encuentro disputado en Córdoba. Lo hizo luego del triunfo por 3-0 ante Blooming, resultado que le permitió al equipo avanzar como líder de su grupo en la Copa Sudamericana.
“El domingo estuvimos muy cerca. Hicimos un gran esfuerzo para coronar y no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero nos tocó perder la final”, expresó el DT en conferencia de prensa, todavía golpeado por la caída ante el “Pirata”.
Más allá de la frustración, Coudet destacó la reacción de sus dirigidos en el cierre del semestre: “Hoy lo cerramos bien, ganando y quedando primeros”, remarcó tras la clasificación a los octavos de final.
Uno de los momentos más tensos se produjo cuando fue consultado por los cambios que realizó en la final. El entrenador respondió con ironía y dejó una frase contundente: “Cuando perdés, son todos entrenadores, todos genios”.
“Si tenía un cinco más de disputa, lo hubiésemos utilizado. Si teníamos otro central, lo mismo”, explicó sobre las variantes que tenía disponibles en el banco de suplentes.
Además, rechazó que los ingresos hayan tenido un perfil defensivo: “Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos habían pateado al arco”, aseguró.
Coudet también volvió a cuestionar el penal sancionado por la mano de Rivero, jugada que cambió el desarrollo de la final: “Sigo sosteniendo que no fue penal. Es imposible cobrarlo”, insistió.
Por otro lado, el técnico aclaró la situación de Juan Fernando Quintero, ausente en los últimos compromisos, y desmintió cualquier tipo de conflicto interno.
“Desde el jueves sabíamos que Juanfer no iba a poder estar. Debe ser el jugador con el que más hablé desde que llegué. No me llevo mal, no estamos peleados ni nada”, afirmó.
El entrenador también se refirió al mercado de pases y anticipó que tendrá participación activa en la conformación del plantel: “Es el primer mercado en el que voy a poder elegir jugadores de las características que necesito para jugar a lo que quiero”, señaló.
Finalmente, dejó un mensaje optimista para el futuro del equipo: “Nos faltó la frutilla del postre, fue un golpe duro, pero estoy seguro de que lo mejor está por venir”, concluyó.
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