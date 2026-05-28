Eduardo Coudet apuntó contra las críticas tras la final: "Cuando perdés, son todos genios"

“Si tenía un cinco más de disputa, lo hubiésemos utilizado. Si teníamos otro central, lo mismo”, explicó sobre las variantes que tenía disponibles en el banco de suplentes.

Además, rechazó que los ingresos hayan tenido un perfil defensivo: “Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos habían pateado al arco”, aseguró.

Coudet también volvió a cuestionar el penal sancionado por la mano de Rivero, jugada que cambió el desarrollo de la final: “Sigo sosteniendo que no fue penal. Es imposible cobrarlo”, insistió.

Por otro lado, el técnico aclaró la situación de Juan Fernando Quintero, ausente en los últimos compromisos, y desmintió cualquier tipo de conflicto interno.

“Desde el jueves sabíamos que Juanfer no iba a poder estar. Debe ser el jugador con el que más hablé desde que llegué. No me llevo mal, no estamos peleados ni nada”, afirmó.

El entrenador también se refirió al mercado de pases y anticipó que tendrá participación activa en la conformación del plantel: “Es el primer mercado en el que voy a poder elegir jugadores de las características que necesito para jugar a lo que quiero”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje optimista para el futuro del equipo: “Nos faltó la frutilla del postre, fue un golpe duro, pero estoy seguro de que lo mejor está por venir”, concluyó.