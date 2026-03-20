Murió Ernesto Cherquis Bialo: legado de una pluma única

El histórico periodista falleció a los 85 años tras luchar contra una leucemia. Referente de El Gráfico, dejó una huella profunda en la narrativa deportiva argentina con un estilo apasionado y centrado en las historias humanas.
El periodismo deportivo argentino despidió a una de sus figuras más influyentes. A los 85 años, murió Ernesto Cherquis Bialo, dueño de una pluma inconfundible que marcó a generaciones de lectores y profesionales. El reconocido cronista atravesaba un cuadro de salud delicado producto de una leucemia que en los últimos meses había motivado reiteradas internaciones.
Su partida deja un vacío difícil de llenar en un oficio que él entendía como una forma de narrar lo humano detrás del resultado. “Soy un contador de historias”, solía definirse, una frase que sintetiza una carrera atravesada por la búsqueda de emoción, contexto y profundidad en cada relato.
Nacido el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, en el seno de una familia de inmigrantes polacos, se crió en Buenos Aires y adoptó la identidad porteña como propia. Desde joven, entre privaciones y trabajos tempranos, encontró en la lectura una herramienta que sería decisiva para su futuro. Integró la primera camada de egresados del Círculo de Periodistas Deportivos y dio sus primeros pasos en el diario Clarín, antes de llegar al lugar donde construiría su leyenda: El Gráfico.
En la histórica revista trabajó durante más de tres décadas y llegó a ser director entre 1984 y 1990. Allí desarrolló un estilo narrativo potente, cargado de emoción y con foco en las historias humanas más que en la mera estadística. Bajo el seudónimo “Robinson”, en homenaje a Sugar Ray Robinson, firmó algunas de las crónicas más recordadas de la época dorada del periodismo gráfico.
Fue testigo privilegiado de los grandes acontecimientos deportivos del siglo XX. Cubrió peleas icónicas como la de Muhammad Ali frente a George Foreman en Zaire o el combate entre el estadounidense y el argentino Oscar “Ringo” Bonavena en Nueva York. También narró el histórico duelo de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky, y acompañó a figuras como Pelé y Diego Maradona, de quien además fue biógrafo.
Su mirada no se limitaba al deporte como espectáculo, sino que buscaba capturar el drama, la épica y las contradicciones de sus protagonistas. En tiempos donde el acceso era directo y sin intermediarios, supo construir relatos que hoy forman parte del patrimonio cultural del periodismo argentino.
Tras su etapa en El Gráfico, continuó su carrera en radio, televisión y gestión. Fue docente en la Universidad Católica Argentina donde dio la materia "Fuentes de la información y nuevas tecnologías”. , ocupó cargos en medios como Telefe y Radio Rivadavia y se desempeñó como director de Comunicaciones de la AFA entre 2008 y 2016, durante la presidencia de Julio Grondona. En sus últimos años, mantuvo una activa participación como columnista en medios digitales.
A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro y el Konex en periodismo deportivo. Sin embargo, su mayor legado fue el estilo: una forma de contar que privilegiaba la sensibilidad, el detalle y la construcción de escenas.
Con su muerte, se apaga una voz que representó una manera de ejercer el periodismo hoy cada vez más escasa. Su obra, atravesada por la pasión y la intensidad, queda como testimonio de una época en la que las historias se escribían con tiempo, cercanía y una mirada profundamente humana.