Murió Ernesto Cherquis Bialo: legado de una pluma única

Fue testigo privilegiado de los grandes acontecimientos deportivos del siglo XX. Cubrió peleas icónicas como la de Muhammad Ali frente a George Foreman en Zaire o el combate entre el estadounidense y el argentino Oscar “Ringo” Bonavena en Nueva York. También narró el histórico duelo de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky, y acompañó a figuras como Pelé y Diego Maradona, de quien además fue biógrafo.

Su mirada no se limitaba al deporte como espectáculo, sino que buscaba capturar el drama, la épica y las contradicciones de sus protagonistas. En tiempos donde el acceso era directo y sin intermediarios, supo construir relatos que hoy forman parte del patrimonio cultural del periodismo argentino.

Tras su etapa en El Gráfico, continuó su carrera en radio, televisión y gestión. Fue docente en la Universidad Católica Argentina donde dio la materia "Fuentes de la información y nuevas tecnologías”. , ocupó cargos en medios como Telefe y Radio Rivadavia y se desempeñó como director de Comunicaciones de la AFA entre 2008 y 2016, durante la presidencia de Julio Grondona. En sus últimos años, mantuvo una activa participación como columnista en medios digitales.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro y el Konex en periodismo deportivo. Sin embargo, su mayor legado fue el estilo: una forma de contar que privilegiaba la sensibilidad, el detalle y la construcción de escenas.

Con su muerte, se apaga una voz que representó una manera de ejercer el periodismo hoy cada vez más escasa. Su obra, atravesada por la pasión y la intensidad, queda como testimonio de una época en la que las historias se escribían con tiempo, cercanía y una mirada profundamente humana.