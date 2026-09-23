Fórmula 1: Colapinto largará desde la 10° posición en el Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto afrontará ahora el desafío de la carrera, que se disputará este sábado desde las 8:00 de Argentina, en el circuito callejero de Bakú.

Cómo fueron las tres prácticas de Colapinto en Bakú

Colapinto tuvo un comienzo complicado en la primera práctica, en la que terminó 18°, pero consiguió mejorar considerablemente en la segunda tanda y avanzó hasta el 11° puesto, con un registro de 1:45.479 después de completar 23 vueltas.

En la tercera práctica volvió a dar un paso adelante y terminó 10° con 1:45.592. El argentino consiguió su mejor tiempo sobre el cierre de la sesión, cuando colocó neumáticos blandos, y quedó a 1.670 segundos de Max Verstappen, que fue el más rápido con un registro de 1:43.922.

Azerbaiyán, una pista con buenos recuerdos para Franco.

Detrás del piloto de Red Bull finalizaron George Russell, a 99 milésimas, y Lewis Hamilton, a 111. Gasly, por su parte, terminó sexto y quedó 955 milésimas por delante de Colapinto.

La última práctica también tuvo algunos inconvenientes en pista. Lance Stroll golpeó el muro en la curva 1 y debió abandonar la sesión, mientras que una rama caída sobre el circuito provocó la activación momentánea del Virtual Safety Car.

Colapinto llega a Bakú después de su séptimo puesto en el Gran Premio de Madrid, resultado con el que sumó seis puntos. Además, el circuito azerbaiyano tiene un significado especial para el argentino, ya que en 2024 consiguió allí su primer punto en la Fórmula 1, cuando corría para Williams.

A qué hora es la clasificación y cómo ver el GP de Azerbaiyán

La actividad continuará este viernes con la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, que comenzará a las 9:00 de Argentina. Allí Colapinto buscará una buena posición de largada para la carrera del sábado.

La competencia se disputará el sábado 26 de septiembre a las 8:00 de Argentina, en un fin de semana que tendrá la carrera el sábado y no el domingo.

La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports, mientras que en Sudamérica también podrá verse por Disney+. Además, la actividad estará disponible a través de F1TV.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes 25 de septiembre

Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8:00

Distancia: 51 vueltas

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / F1TV