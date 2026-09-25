Juegos Suramericanos: la Selección Argentina Sub 19 va por el oro frente a Paraguay

Paraguay, por su parte, llegó al partido por el oro luego de superar 1-0 a Chile en las semifinales, con un gol de Milan Freyres en los instantes finales. La Albirroja había terminado además en el primer puesto del Grupo B, por delante de Argentina.

La final tendrá como escenario nuevamente el Estadio Marcelo Bielsa, donde se disputaron todos los partidos del torneo de fútbol masculino. El encuentro comenzará a las 15 y será transmitido por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play, según informó la Asociación del Fútbol Argentino.

Un duelo con antecedente reciente

El partido tendrá un condimento especial porque Argentina y Paraguay ya se enfrentaron en esta edición de los Juegos Suramericanos. Aquel encuentro terminó con triunfo paraguayo por 2-1, por lo que la final representa una nueva oportunidad para el conjunto de Placente.

La Selección Argentina buscará así cerrar su participación con la medalla dorada, mientras que Paraguay intentará repetir el resultado conseguido en la fase de grupos y quedarse con el título.

La historia argentina en los Juegos

La sede de esta final también tiene un antecedente especial para el seleccionado nacional. Según la AFA, Argentina consiguió la medalla de oro en fútbol masculino en los Juegos Suramericanos de 1982, cuando derrotó a Ecuador en la final, y volvió a quedarse con el primer puesto en 1986, tras vencer a Colombia. Además, obtuvo una medalla de plata en 2014.

Este viernes, desde las 15, en el estadio de Newell’s, el Coloso Marcelo Bielsa, la Sub 19 tendrá entonces una nueva oportunidad de sumar otro oro a la historia del fútbol argentino en los Juegos Suramericanos.

El partido por el tercer puesto también será hoy, a las 10.00, con Perú y Chile disputándose la medalla de bronce, en la misma cancha de Newell’s.