Gallardo habló tras la caída en su debut con Ecuador: "Hay que tener calma en la derrota"

Ante la contundencia de la derrota, el entrenador pidió evitar conclusiones apresuradas y remarcó que recién comienza su proceso al frente del seleccionado. “Hay que tener calma en la derrota, más allá de que duela”, sostuvo Gallardo y agregó: “Hay que gestionar con inteligencia. No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia. Es importante mantener cierta calma”. El Muñeco remarcó que ahora deberá trabajar sobre los conceptos futbolísticos, las cuestiones tácticas y también sobre el aspecto mental y anímico del plantel.