Gallardo habló tras la caída en su debut con Ecuador: "Hay que tener calma en la derrota"

El entrenador argentino analizó la caída 3 a 0 de la Tri en el amistoso con Corea del Sur y pidió tranquilidad para comenzar a trabajar sobre los conceptos de su nuevo ciclo.
Marcelo Gallardo tuvo un estreno complicado al frente de Ecuador al caer 3 a 0 con Corea del Sur en un amistoso en Suwon. Después del partido, el entrenador argentino puso el resultado en contexto y reconoció que el equipo sintió el desgaste de la gira por Asia. “No fue el debut esperado. Tenemos que poner todo en contexto”, explicó el Muñeco durante la conferencia de prensa.
La principal preocupación de Gallardo pasó por la merma física que sufrió la Tri después del entretiempo. “Nos empezó a pasar factura el viaje, el poco descanso y las pocas horas de dormir”, señaló y explicó que Ecuador perdió energía y precisión con el correr de los minutos. También destacó que al equipo le costó transformar sus avances en peligro: “Nos costó en ataque, en tener decisión. Nos costó terminar los ataques prometedores”.
Ante la contundencia de la derrota, el entrenador pidió evitar conclusiones apresuradas y remarcó que recién comienza su proceso al frente del seleccionado. “Hay que tener calma en la derrota, más allá de que duela”, sostuvo Gallardo y agregó: “Hay que gestionar con inteligencia. No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia. Es importante mantener cierta calma”. El Muñeco remarcó que ahora deberá trabajar sobre los conceptos futbolísticos, las cuestiones tácticas y también sobre el aspecto mental y anímico del plantel.
Gallardo también reconoció la superioridad de Corea del Sur en el complemento y explicó que Ecuador se fue quedando sin respuestas. “Los minutos fueron pasando y nos fuimos diluyendo física y mentalmente”, afirmó. En ese sentido, destacó la energía, la frescura y la calidad de pases del conjunto asiático, mientras que el 3-0 cortó una racha de 42 partidos de Ecuador sin recibir tres goles y otra de 66 encuentros sin perder por una diferencia de tres tantos.
El ciclo de Gallardo tendrá una nueva prueba el 1 de octubre ante Japón en Yokohama, por la Copa Kirin. El Muñeco contó con apenas un entrenamiento en campo desde la llegada a Corea del Sur, debido a que varios futbolistas se sumaron tarde. “Hay que poner todo arriba de la mesa sin volverse locos. Tenemos que hacer una evaluación individual y del equipo”, sostuvo el entrenador.
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