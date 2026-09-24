Arruabarrena y Vojvoda definen los equipos para el Boca-Racing de Copa Argentina

Por el lado de Boca, Arruabarrena mantendrá la base del equipo que viene de vencer a San Lorenzo, con una única modificación obligada en el arco. Montero fue convocado por Colombia y su lugar será ocupado por Leandro Brey, debido a que Agustín Marchesín continúa con su recuperación. Además, Leonel Flores se incorporará al plantel después de participar con la Selección Argentina, mientras que Ayrton Costa volverá a estar disponible y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.