Arruabarrena y Vojvoda definen los equipos para el Boca-Racing de Copa Argentina

Los entrenadores tienen encaminadas las alineaciones titulares para el choque de cuartos de final del certamen federal, que se disputará el domingo en el Gigante de Arroyito.
Boca y Racing se enfrentarán este domingo, desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Juan Pablo Vojvoda probó un equipo con una duda en el mediocampo, mientras que Rodolfo Arruabarrena realizará un cambio obligado en el arco por la ausencia de Álvaro Montero.
En la Academia, el técnico repitió inicialmente a los 11 titulares que vencieron 3-1 a Sarmiento, aunque luego probó una variante para equilibrar el equipo ante el poderío ofensivo de Boca. Vojvoda mantuvo la línea de tres centrales, pero ensayó el ingreso de Cannavo por Zaracho para pasar a un esquema con cinco defensores sin la pelota.
Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho o Ezequiel Cannavo, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Maravilla Martínez y Lautaro Díaz.
Por el lado de Boca, Arruabarrena mantendrá la base del equipo que viene de vencer a San Lorenzo, con una única modificación obligada en el arco. Montero fue convocado por Colombia y su lugar será ocupado por Leandro Brey, debido a que Agustín Marchesín continúa con su recuperación. Además, Leonel Flores se incorporará al plantel después de participar con la Selección Argentina, mientras que Ayrton Costa volverá a estar disponible y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.
Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.
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