Nicolás Otamendi no renovará en Benfica y River acelera para sumarlo tras el Mundial

El defensor argentino quedará libre en junio del club portugués y en el Millonario confían en cerrar su llegada para la segunda mitad del año.
Nicolás Otamendi tomó una decisión que sacude el mercado de pases de River: le comunicó a Benfica que no renovará su contrato y quedará libre el próximo 30 de junio según la prensa portuguesa. El Millonario sigue de cerca la situación y espera concretar su incorporación una vez finalizado el Mundial 2026, el gran objetivo que todavía mantiene el zaguero con la Selección Argentina.
El diario Récord aseguró que el capitán de las Águilas “tiene vía libre para fichar por River Plate”, un escenario que en Núñez vienen imaginando desde hace meses. Otamendi nunca ocultó su deseo de jugar en el club del que es hincha y la dirigencia ya le acercó una propuesta formal. Con el pase en su poder, el club solo deberá negociar las condiciones salariales para cerrar una operación que entusiasma puertas adentro.
El defensor dejará una huella importante en Benfica: acumuló 280 partidos, 18 goles, 14 asistencias y cuatro títulos, además de convertirse en referente y capitán del plantel, entre dos etapas. Su último encuentro en la Primeira Liga será este sábado frente a Estoril y marcará el cierre de una etapa muy valorada por los hinchas portugueses, que lo despidieron como uno de los grandes líderes del equipo.
En Portugal intentaron convencerlo hasta último momento. Tanto el presidente Rui Costa como José Mourinho se manifestaron públicamente sobre su continuidad, aunque dejaron en claro que la decisión final dependía exclusivamente del jugador.
“Otamendi tiene derecho a elegir su futuro por todo lo que construyó en el fútbol”, sostuvo el entrenador. Mientras tanto, en River aguardan por el desenlace definitivo y se ilusionan con sumar jerarquía y experiencia para la segunda parte del año.
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