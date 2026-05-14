Nicolás Otamendi no renovará en Benfica y River acelera para sumarlo tras el Mundial

El diario Récord aseguró que el capitán de las Águilas “tiene vía libre para fichar por River Plate”, un escenario que en Núñez vienen imaginando desde hace meses. Otamendi nunca ocultó su deseo de jugar en el club del que es hincha y la dirigencia ya le acercó una propuesta formal. Con el pase en su poder, el club solo deberá negociar las condiciones salariales para cerrar una operación que entusiasma puertas adentro.