La lista de Scaloni para el Mundial: 24 nombres casi definidos y dos dudas

José Manuel López se metió fuerte en la consideración por su presente goleador en Palmeiras y por ofrecer una variante distinta dentro del área y sería el último confirmado. Con él, son 24 nombres escritos en la lista definitiva y faltan definir los otros dos...

Las dudas más fuertes aparecen en dos lugares puntuales: el primero está en defensa, donde todavía no está definido quién ocupará el último cupo. Marcos Acuña parece sacar ventaja por experiencia y conocimiento del sistema, aunque también siguen en carrera Facundo Medina, Marcos Senesi y Gabriel Rojas. La decisión final dependerá de qué perfil priorice Scaloni: un lateral izquierdo o una opción que pueda desempeñarse como central en línea de tres.

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El otro interrogante está vinculado al último lugar “multiuso” de la lista. Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía compiten por un espacio que puede terminar definiéndose por detalles mínimos, como el estado físico, la actualidad futbolística o la capacidad de adaptarse a diferentes contextos de partido.

La hoja de ruta ya está definida. Tras el cierre de las ligas europeas, varios convocados viajarán a la Argentina para comenzar los trabajos antes de instalarse el 1° de junio en Kansas, ciudad elegida como base durante el Mundial. Allí, la Selección afrontará dos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia antes del debut del 16 de junio ante Argelia. Con la base prácticamente armada, Scaloni sabe que las últimas decisiones pueden terminar inclinando el equilibrio de un plantel que buscará defender la corona conseguida en Qatar.