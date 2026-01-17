El relato de Luciano Benavides sobre su histórica victoria en el Rally Dakar 2026

“En los últimos cinco kilómetros hubo que agarrar una pista al lado del Mar Rojo. Yo tomé la pista buena y vi que Ricky volvía en contramano, porque por otra pista al costado ya no podía cruzarse porque había agua. Así que lo primero que dije fue: ‘No puede ser que sea él. Debe ser un turista paseando en moto’. La probabilidad que fuese Brabec era casi imposible. Pero ese 1% sucedió y de ahí al final, fui a fondo”, recordó Luciano.

El tramo final estuvo cargado de tensión. “En los últimos dos kilómetros me pasé dos curvas. Cuando llegué no sabía qué había pasado, no sabía con los bonus de tiempo si le había logrado sacar el minuto aparte y por dos segundos gané el Dakar”, confesó.

No tengo palabras para describir lo que siento!! pic.twitter.com/x7I3MegWVs — Luciano Benavides (@LBenavides77) January 17, 2026

Benavides destacó su mentalidad durante toda la carrera: “Era matemáticamente casi imposible. Dos segundos es un chiste. Creo que era el último pedacito que me faltaba para terminar de cambiar mi carrera. Siempre he sido un piloto que me he comparado mucho, que he usado mucho las matemáticas para calcular todo y hoy he dicho: ‘ No voy a sacar ningún cálculo, voy a hacer lo mejor hasta el final y siento que se puede, creo que se puede’”, dijo después de haber logrado literalmente el titulo gracias a las matemáticas y esos dos segundos históricos.

La emoción fue indescriptible: “Es el día más feliz de mi vida. No tiene precio lo que pasó hoy, lo que logré, lo que pelee este Dakar y la forma en que lo encaré. No hay mejor forma de pelear un título, es un sueño”. Incluso contó un curioso detalle sobre su inspiración: “Hace un par de días soñé que Lionel Messi me daba la copa, tenía que ser la señal. Tuve siempre muchas señales en la carrera, estaba todo alineado para que sea. Ayer no dejé de creer, es imposible creer cómo se dio”.

El relato de Ricky Brabec, quien perdió el titulo en esta ultima etapa ante Benavides

Ricky Brabec, su gran rival hasta los últimos metros, también reflexionó sobre el desenlace: “Justo aquí, a unos pocos kilómetros de la llegada… No lo sé. Tomé el camino equivocado a la izquierda. El camino era corto y a la izquierda, así que giré a la izquierda. Eso me puso en una mala situación, y ya está. Me siento terriblemente mal. Luchamos duro toda la segunda semana y por dos segundos, es muy ajustado”.

Brabec “Tomé el camino equivocado y eso lo decidió todo. Luchamos duro hasta el final y por dos segundos no alcanzó”, reconoció el estadounidense luego de la ajustada definición.

Además Luciano Benavides hizo historia y se consagró campeón en la categoría motos

Con esta victoria, Luciano Benavides prolonga la tradición argentina y familiar en la categoría Motos, siguiendo los pasos de su hermano Kevin, quien hasta ahora había sido el único argentino campeón en la categoría máxima de Motos, siendo campeón en 2021 y 2023. Ahora, Luciano deja un recuerdo imborrable de cómo la precisión, la audacia y la fe pueden definir una carrera por apenas segundos.