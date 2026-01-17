Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró campeón en la categoría motos tras finalizar la ultima etapa

El piloto argentino logró revertir una desventaja de más de tres minutos frente al estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), quien había comenzado la jornada como líder de la general. Benavides terminó segundo en la especial y ese resultado le alcanzó para quedarse con el título por apenas dos segundos, la diferencia más exigua en la historia del Dakar.

La resolución llegó en los tramos finales. A pocos kilómetros del cierre, Brabec, campeón en 2020 y 2024, sufrió un error de navegación en el kilómetro 98 que le hizo perder el tiempo justo para ceder la punta. La victoria de la etapa fue para el español Edgar Canet (KTM), mientras que Tosha Schareina (Honda) quedó tercero en la especial y también completó el podio de la clasificación general.

Clasificacion general Rally Motos En una definición histórica, Luciano Benavides se consagro campeón tras recortar algo mas de tres minutos y quedar por delante de Brabec por tan solo 2 segundos, la marca mas estrecha en la historia del Rally Dakar.

A los 30 años, Benavides consiguió su primer título en el Dakar, luego de haber finalizado cuarto en la edición anterior. El logro significó, además, la tercera victoria argentina en motos en esta competencia, sumándose a las dos obtenidas por su hermano Kevin Benavides en 2021 y 2023.

El salteño había arrancado la última jornada con una desventaja de 3 minutos y 20 segundos respecto de Brabec. A lo largo del rally se destacó con triunfos en las etapas quinta, séptima y octava, y terminó sellando la consagración en el desenlace más ajustado que recuerde la prueba.

Con este resultado, KTM alcanzó su 21ª victoria en el Rally Dakar. El campeón defensor, el australiano Daniel Sanders, cerró su participación en el quinto puesto de la clasificación general.

Cómo finalizaron las demás categorías

A la espera del cierre de las demás categorías en coches, la competencia en la segunda división de Motos del Dakar, Rally2, también tuvo una consagración debutante: el esloveno Toni Mulec se quedó con el triunfo en la categoría tras finalizar el último tramo cronometrado en la sexta posición, a 4m38s del sudafricano Michael Docherty. Ese resultado le permitió asegurar el primer puesto en la clasificación general, superando al estadounidense Preston Campbell por más de tres minutos y a su compañero de equipo, el portugués Martim Ventura, por 4m34s.

Por su parte, los argentinos Santiago Rostan y Leonardo Cola lograron cumplir con el objetivo principal: completar todas las etapas de esta edición del Dakar disputada en Arabia Saudita y llegar a Yanbu, ciudad donde culminó la competencia iniciada el 3 de enero.

El neuquino Rostan finalizó en el 22° puesto de la clasificación general, mientras que el cordobés Cola lo hizo en la 31ª posición. Ambos pilotos compitieron a bordo de motocicletas KTM y cerraron una exigente participación en la prueba más dura del rally mundial.