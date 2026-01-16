Rally Dakar 2026: Luciano Benavides sigue en pelea por el título en motos tras la etapa 12

Luciano Benavides fue segundo detrás de Ricky Brabec en la Etapa 12 y la lucha por el Dakar en la categoría Motos sigue abierta.
El piloto salteño Luciano Benavides se mantiene como uno de los protagonistas del Rally Dakar 2026. Tras completar la penúltima etapa, que unió Al Henakiyah con Yanbu, quedó segundo en la Clasificación General, a solo 3 minutos y 20 segundos del líder, el estadounidense Ricky Brabec.
En el tramo especial de 311 kilómetros, Benavides registró un tiempo de 3h 22m 44s, quedando apenas 3 minutos y 43 segundos detrás de Brabec. Con este rendimiento, el salteño superó a competidores de renombre, como Tosha Schareina, quien terminó tercero a más de 12 minutos del ganador de la etapa.
Gracias a su regularidad y velocidad en el desierto, Benavides llega a la etapa final con opciones reales de pelear por el título, intentando arrebatarle el primer puesto a Brabec.
En una etapa sobresaliente para la categoría Challenger, Kevin Benavides y Luchi Cisterna finalizaron en primera posición con un tiempo de 3h 44m 52s, mientras que en la tercera posición se ubicaron David Zille y Sebastián Cesana, a poco más de 3 minutos de los líderes. En quinta y sexta posición también hay presencia nacional: Nicolás Cavigliasso y Valen Pertegarini terminaron 5°, mientras que el chileno Lucas del Río junto al mendocino Bruno Jacomy se colocaron en 6°.
De esta manera, la categoría promete un cierre espectacular, con la posibilidad de ver a varias parejas nacionales dentro del podio, e incluso, un poco mas difícil, pelear por el primer puesto.
En la categoría SSV, la dupla Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se quedó con la primera posición de la etapa, a más de 7 minutos de los portugueses Joao Monteiro y Nuno Morais. Por su parte, Manu Andújar y Andrés Frini finalizaron en séptima posición.
Con estos resultados, la pareja Ferioli-Rinaldi se ubica quinta en la general, mientras que Andújar-Frini se mantiene sexto, dejando abierta la posibilidad de un cierre emocionante para los argentinos en la categoría.
Los argentinos que compiten en Rally 2 ya finalizaron su etapa con visperas a completar la competencia durante el día de mañana. Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola finalizaron bastante lejos del podio, puesto 29 y 35 respectivamente, mientras que en la tabla general, tambien se encuentran lejos, en los puestos 22 y 31.
