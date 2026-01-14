Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se acerca al líder en motos tras la etapa 10 en Arabia Saudita

Captura de pantalla 2026-01-14 115901 Ricky Brabec lidera la clasificación, seguido de Luciano Benavides y Adam Sanders, con apenas segundos de diferencia que mantienen la definición abierta.

En la general, Benavides se benefició de la caída del australiano Adam Sanders (Red Bull KTM), quien perdió varias posiciones y prácticamente quedó fuera de la pelea por el título. El nuevo líder es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), con apenas 56 segundos de ventaja sobre el argentino, cuando restan tres etapas para el final de la competencia.

“Esta etapa es una locura, con muchos altibajos y desde ayer me perdí. Hoy no se me hizo fácil, sufrí mucho las dunas y empujé lo más que pude. Me quedé enterrado y perdí cinco minutos, fue un momento desesperante. Pero estoy contento de estar acá, seguimos en la pelea y hay que hacerlo hasta el final. Cuanto más difícil, más lindo”, expresó el salteño.

Los argentinos en las demás categorías del Rally Dakar

En paralelo, Kevin Benavides volvió a destacarse en su primera experiencia dentro de la categoría Challenger, sumando un nuevo podio tras finalizar tercero en la décima etapa, disputada entre el campamento refugio y Bisha. El salteño completó el recorrido a 3 minutos y 22 segundos del ganador, el neerlandés Paul Spierings, y logró así su cuarto podio en la Challenger, mostrando adaptación y rendimiento sostenido en una categoría exigente.

Tambien en Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini perdieron tiempo por la rotura del radiador, pero tras la asistencia de Oscar Ral y Fernando Acosta lograron un 4° puesto y mantienen la misma posición en la general, a 1h03m24 del líder Pau Navarro. Por su parte, Lucas del Río, con el mendocino Bruno Jacomy, es tercero en la general.

Captura de pantalla 2026-01-14 120014 En Challenger, Kevin Benavides alcanza el top 10 en motos, mientras que Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini conservan el 4° puesto en autos tras superar dificultades mecánicas. Del Rio y Jacomy se mantienen en el

De manera provisoria, Kevin se ubicaba en el décimo puesto de la clasificación general, a la espera de las confirmaciones oficiales. Con varias etapas aún por delante, continúa acumulando experiencia y consolidando su desempeño en una nueva etapa de su carrera dentro del rally más duro del mundo.

En Rally 2, el neuquino Juan Santiago Rostan llegó 21° y subió al 23° de la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola fue 37° y asciende al P31.

En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi subieron al 6° puesto general, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini son octavos.

En categorías especiales, Benjamín Pascual sigue en el podio del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica, y Gastón Mattarucco, junto al colombiano Javier Vélez, lidera la subdivisión H4 del Dakar Classic.

La etapa 11 del Dakar se disputará este jueves, con un exigente recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah en Arabia Saudita.